«Нафтогаз» знизив ціну на газ для населення на 13% у грудні



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З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5 грн за куб. м в 1 кварталі 2019 року)

«Нафтогаз» знизив на грудень ціну на газ для населення на 13% - до 4 277 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартості розмитненого в листопаді газу», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, «Нафтогаз» пропонує гарантовану ціну, яка буде діяти з 1 січня 2020 року до кінця опалювального сезону.

Гарантована ціна зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів).

«Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в 1 кварталі 2020 року», - заявили у компанії.

Зазначається, що гарантована ціна на 12% нижче, ніж регульована ціна, по якій «Нафтогаз» продавав газ захищеним споживачам в січні-квітні 2019 року. Тоді оптова ціна для споживачів в рамках ПСО становила 6 236 грн за тисячу кубометрів.

«Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів в кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу магістральними і регіональними газопроводами, а також від націнки газзбутів.

З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5 грн за куб. м в 1 кварталі 2019 року)», - пояснили в «Нафтогазі».

Як повідомлялося, уряд скасував існуючі обмеження на тарифи на опалення та гарячу воду.

Нагадаємо, у квитанціях за комунальні послуги, які споживачі отримали в листопаді, вказується повна сума за спожиті послуги, без відображення розміру субсидії або пільги. Порядок їх нарахування не змінився, мова йде тільки про перехід на монетизовану форму виплати.