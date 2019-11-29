Дорожче або ще дорожче. Уряд запропонував населенню газовий атракціон тарифи

Прем’єр рапортує про «найнижчу ціну для українців», але вона чомусь вища, ніж була ще місяць тому

З 1 січня 2020 року уряд запровадив фіксовану ціну на газ для населення та підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). У рамках урядової програми «Гарантована ціна на газ» Кабмін зобов'язав НАК «Нафтогаз України» зафіксувати відпускну ціну на газ на період опалювального сезону (з січня по квітень) на рівні 6,96 грн за кубометр з ПДВ, але це без урахування тарифів на транспортування та націнки облгаззбутів, вартість послуг яких регулятор планує підняти в рази. Запровадження фіксованої ціни вже узгоджено з МВФ. Кожен споживач в першому кварталі 2020 року автоматично стане учасником цієї програми, а хто не згоден, той матиме змогу перейти на інший варіант оплати. Про нього трохи пізніше.

Нововведення передбачені урядовою постановою про зміни до Положення про покладення спецобов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку газу. Дія цього Положення мала б закінчитися з 1 січня 2020 року, а ціна газу для населення мала б зрівнятися з ціною для промисловості. Але уряд продовжив дію цього документа, змінивши методику формування ціни газу для побутових споживачів – розрахунок ціни прив`язали до середньозваженої ціни для промисловості, яка формується на біржі.

За прогнозами прем’єра Олексія Гончарука, фіксована ціна газу (з урахуванням ПДВ, тарифів на транспортування газу та націнки облгазів) складе близько 8 грн за куб м (в минулий опалювальний сезон – 8,55 грн). «Кожен українець може підключитися до спеціальної програми «Гарантована ціна на газ». Це означає, що ціна в платіжках буде на рівні 8 грн за куб м протягом всього опалювального періоду. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки», - повідомив глава уряду.

Але чи правда це?

У дійсності ціна газу в опалювальний сезон зросте на 30%, якщо порівняти її з ситуацією станом на жовтень-2019. Станом на середину осені ціна для побутових споживачів була 6,1 грн за куб м (з урахуванням ПДВ, тарифів на транспортування і націнки облгаззбуту). Отже, уряд фактично підняв ціну для побутового сектору. Гарантією стабільної низької ціни мали б стати рекордні обсяги палива, закачаного у підземні газові сховища - майже 22 млрд кубометрів. Це найбільший рівень запасів за останні десять років. Закупівлі імпортного газу проведені в період різкого цінового падіння на європейських хабах, що розпочалося ще у жовтні 2018 року й продовжувалося цієї осені. Це зумовило й різке падіння цін на Українській енергетичній біржі - середньозважена ціна ресурсу грудня – 5,5 тис грн за тисячу кубометрів (з ПДВ), листопада 5,8 тис грн, жовтня – 5,14 тис грн.

Середньозважена ціна газу місячного ресурсу на «Українській енергетичній біржі» угод з урахуванням ПДВ

Починаючи з жовтня 2018-го по жовтень 2019-го середньозважена ціна на УЕБ впала з 12,4 тис грн до 5,2 тис грн (з ПДВ) за тисячу кубів – це еквівалент $210

Запроваджені урядом нововведення передбачають можливість альтернативи для усіх без винятку споживачів: можна залишитися в програмі «Гарантована ціна на газ», а можна вийти з неї і відмовитися від фіксованої ціни – зробити це потрібно до 20 грудня поточного року.

Альтернатива є, але дорожча?

У разі незгоди побутових споживачів купувати газ за фіксованою протягом чотирьох місяців ціною, споживачеві пропонується оплачувати газ за місячною ціною, що складеться на ринку для промислових споживачів. Рішення приймає кожен споживач індивідуально.

Отже, в разі, якщо споживач залишиться в програмі «Гарантована ціна на газ», то, відповідно до внесених змін в Положення про ПСО, базою для розрахунку фіксованої на чотири місяці ціни буде середньоарифметична ціна для промисловості за останні три місяці на умовах передоплати (середньоарифметична за жовтень, листопад, грудень - 6650 грн). Якщо до цієї ціни додати тарифи на транспортування газу та націнки облгазів, то фіксована ціна протягом 4-х місяців буде 8150 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) – цю цифру споживачі побачать у своїх платіжках.

Якщо ж споживач відмовиться від першого варіанту, тобто від фіксованої на чотири місяці ціни, а вибере другий варіант, тоді розрахунок помісячної ціни базується на ціні газу для промисловості в минулому місяці. Тобто, у січні буде платити за ціною грудня (7 033,2 грн за тис куб м з ПДВ) плюс тарифи на транспортування газу та націнки облгазів. В результаті у січні ціна для побутових споживачів буде – 8530 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Різниця в цінах зумовлена тим, що середньоарифметична ціна для промисловості в останні три місяці - 6650 грн була нижче, ніж ціна на грудень – 7033 грн.

Отже, побутовим споживачам в січні буде вигідніше купувати газ за фіксованою ціною. Чи стане у лютому вигідніше купувати газ за помісячною ціною, поки що прогнозувати складно, адже поки що невідомо, як складеться ціна для промисловості на біржі.

Газова рулетка

Запроваджена урядом схема підвищення ціни газу нагадує азартну гру уряду з пересічними споживачами. І виглядає все це досить цинічно, адже в той час, як ціну газу побутовим споживачам підняли на понад 30% порівняно з попередніми місяцями, прем’єр Гончарук тріумфально заявляє про «рекордно низьку ціну для опалювального сезону за останні два роки».

А влітку президент Зеленський пообіцяв: якщо витрати на комунальні платежі не скоротяться, то з урядом будемо прощатися. Але ж влітку газ коштував 6 тис грн за тисячу кубометрів, а відтак, комунальні платежі були значно нижчі, ніж будуть у січні, коли у вартість комунальних послуг закладуть ціну газу 8 тис грн.

Урядовці не зважають на обіцянки президента і робиться це на догоду топ-менеджерам «Нафтогазу». «Главком» писав про те, що міністерка фінансів Оксана Маркарова ще на початку жовтня пообіцяла українцям: «Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні знижуватися не будуть! Питання в ринковому утворенні тарифів… Якщо ціна на газ є ринковою, то уряд тим, хто потребує допомоги, повинен надавати субсидії».

В дійсності ж субсидій вже давно всім, хто потребує, не вистачає, тому борги за газ ростуть. До того ж, в наступному році обсяг цих виплат урізали до 47 млрд грн (в 2019-му – 55 млрд).

До того ж, скоріш за все, після тривалого падіння цін, під час якого вдалось сформувати значні запаси палива, тепер його вартість продовжить зростання. За даними «Нафтогазу України», ціни на газ можуть підскочити до 10 751 грн за тис куб м (без ПДВ та тарифів на транспортування та розподіл), - це може статися через відмову Росії з 2020 року транспортувати газ через Україну в європейські країни. Проте НАК не надає жодних розрахунків такого цінового сплеску, тому, схоже, монополіст просто намагається закріпити свої минулі «досягнення» за рахунок споживачів. Це робилось і раніше. Наприклад, минулого опалювального сезону, коли на європейському ринку газу ціни вже стрімко падали, «Нафтогаз» тримав високу планку: продавав свій ресурс для промислових підприємств по 12-15 тис грн за тисячу кубометрів.

Наталка Прудка, «Главком»