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    Економіка та фінанси

    Газопровід «Північний потік-2» не збудують вчасно

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    Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію<b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b> - Газопровід «Північний потік-2» не збудують вчасно
    Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію        

    Будівництво газопроводу «Північний потік-2» затягується на кілька місяців

    Компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила про затримки із завершенням спорудження газогону.

    Про це інформує DW.

    «Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими та технічними нормами», - заявили в компанії.

    Утім, у компанії не змогли назвати точної дати завершення спорудження трубопроводу через погодні умови. Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію.

    На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газогону. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів. Планується, що після введення в експлуатацію цим газогоном щороку транспортуватиметься з Росії до Німеччини 55 мільярдів кубометрів газу.

    Приблизно така сама кількість газу щороку з Росії надходить газопроводом «Північний потік-1», введеним у експлуатацію раніше.

    Раніше повідомлялося, що Конгрес США може передбачити в оборонному бюджеті на 2020 рік введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» в Європу в обхід України.

    Згодом ЗМІ дізналися деталі американських санкцій проти «Північного потоку-2».         
    Росія газ будівництво транзит Північний потік-2
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