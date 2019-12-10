Газопровід «Північний потік-2» не збудують вчасно



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Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» затягується на кілька місяців

Компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила про затримки із завершенням спорудження газогону.

Про це інформує DW.

«Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими та технічними нормами», - заявили в компанії.

Утім, у компанії не змогли назвати точної дати завершення спорудження трубопроводу через погодні умови. Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію.

На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газогону. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів. Планується, що після введення в експлуатацію цим газогоном щороку транспортуватиметься з Росії до Німеччини 55 мільярдів кубометрів газу.

Приблизно така сама кількість газу щороку з Росії надходить газопроводом «Північний потік-1», введеним у експлуатацію раніше.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може передбачити в оборонному бюджеті на 2020 рік введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» в Європу в обхід України.