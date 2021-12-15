Нардеп Абрамович прокоментував законопроєкт про заборону відключатати споживачів від комунальних послуг

Сьогодні обмеження на припинення надання житлово-комунальних послуг діє в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки та 30 днів після його скасування – Абрамович

За словами нардепа, законопроєкт також встановлює заборону на нарахування штрафів та пені на суму утвореної заборгованості

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, прокоментував законопроект № 6366-1, який зареєстровано, аби заборонити відключати споживачів від комунальних послуг.

Зокрема, політик нагадав, що сьогодні обмеження на припинення надання житлово-комунальних послуг діє лише в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки та протягом 30 днів після його скасування.

«Тобто, через 30 днів після того, як регіон вийде з «червоної» зони, постачальники зможуть і, ймовірно, будуть відключати боржників від газу, електроенергії та інших комунальних послуг. Однак, щоб відновити їх подачу, громадянам, окрім погашення самої заборгованості, додатково доведеться оплатити вартість відключення та повторного підключення. В сукупності це може скласти декілька тисяч гривень додаткового фінансового тягаря на гаманець людей», – обурюється нардеп.

За словами Абрамовича, саме з метою унеможливлення зловживання постачальниками комунальних послуг своїм домінуючим становищем та завдання шкоди споживачам, які з об’єктивних причин не в змозі вчасно чи в повному обсязі оплатити вартість наданих послуг, законопроектом пропонується на постійній основі заборонити припинення постачання комунальних послуг для соціально незахищених та малозабезпечених верств населення.

При цьому, як зауважив нардеп, на період карантину дана заборона поширюватиметься на всіх без виключення громадян.

Окрім цього, за словами нардепа, законопроект також встановлює заборону на нарахування штрафів та пені на суму утвореної заборгованості, а також встановлює мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Сьогоднішні тарифи на житлово-комунальні послуги для більшості громадян є фінансово-непомірними. Про це, зокрема, свідчить обсяг заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, який на початок листопада перевищував 65 мільярдів гривень. Значно погіршує ситуацію і пандемія коронавірусу, через яку багато громадян залишилися без роботи, а відповідно, і доходу. Очевидно, все це потребує вжиття невідкладних комплексних заходів, які б допомогли знизити соціальну напругу в суспільстві. Саме для вирішення цього завдання та підтримки громадян і розроблений законопроект», – резюмував нардеп.