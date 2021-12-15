Голова Полтавської ОДА очолить Харківську область

Олега Синєгубова перекидають з Полтави до Харкова

Уряд підтримав призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації

Кабінет міністрів України погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Наразі він очолює Полтавську ОДА. Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, сьогодні на засіданні уряду погодили перехід Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА на аналогічну посаду у Харківській обласній державній адміністрації.

Зазначимо, Синєгубов очолив Полтавську ОДА у листопаді 2019 року. Його попередника на цій посаді Валерія Головка звільнили після обшуків НАБУ.

Зазначимо, Харківська область залишається без голови ОДА із серпня 2021 року, коли з цієї посади було звільнено Айну Тимчук.

Минулого тижня полковник СБУ Віктора Микита очолив Закарпатську область.

До цього виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОДА був Петро Добромільський.

Як повідомлялося, 17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

До слова, Зеленський призначив посла у Ватикані.

Ще вчора Кабмін призначив заступника міністра економіки.