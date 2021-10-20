Алло, у вас великий борг за газ! Чому українцям почали телефонувати колектори?

«Постачальник останньої надії»: рятує чи грабує?

Споживачам газу телефонують «колектори» з вимогою погасити борги за газ. Не розуміючи, що сталося та звідки з’явилися борги, громадяни обурюються. Дехто пише гнівні пости у соціальних мережах. Такі історії останніми тижнями набули масового характеру.

«Коли горітиме компанія «Лубнигаз», то не полінуюся приїхати підкинути дров, щоб яскравіше палало. Новий «фінт вухами» (несподіваний поворот – «Главком»): переведення без твого відома на обслуговування до іншої компанії, в якої тариф на газ вже не 8 грн/куб. м, а 16. Таке «покарання» компанія придумала для тих, хто не подає вчасно показники лічильника, має заборгованість або підписав договір про надання послуг, але не надав копій таких документів як паспорт, ідентифікаційний код, право на власність будинку», – обурюється у Facebook користувачка Оксана Щербак.

Що ж сталося, чому ціна газу для багатьох побутових споживачів раптом зросла вдвічі? А ще – чому якісь «колектори» почали з погрозами вимагати гроші за неіснуючі борги? Уряд же обіцяв українцям незмінний тариф попри різке зростання вартості енергоносіїв на європейських газових біржах. Крім того, ще у квітні був запроваджений річний фіксований тарифний план, який діятиме з 1 травня 2021 року lо 30 квітня 2022-го та всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на річні контракти на газ із фіксованою ціною – для більшості споживачів на рівні 8 грн/куб. м (з ПДВ і без вартості доставки). Ознайомитися з фіксованим річним тарифом на газ усіх газопостачальних компаній можна тут.

Чому масово скаржаться люди?

За роз’ясненнями «Главком» звернувся до експерта з питань комунального господарства Олега Попенка. І тут раптом з’ясувалося, що він і сам у вересні зіткнувся з «колекторами». «Мені подзвонили «колектори» і, погрожуючи, почали вимагати повернути якийсь борг за газ. Я їм у відповідь: хлопці, дорогенькі, а ви нічого не поплутали, який борг, який «Нафтогаз»? І вони пояснили: дзвоніть у «Нафтогаз», вас перевели до «постачальника останньої надії». Але ж у мене не було боргів за газ перед моїм постачальником газу – компанією «Кременчукгаз-Трейдинг»? У «Нафтогазі» мені пояснили, що мій постачальник газу мав би повідомити про те, що більше не може постачати газ, тому я мав би обрати іншого постачальника. Я оторопів, але в «Нафтогазі» надалі відмовилися відповідати на всі мої запитання», – пояснив ситуацію експерт.

Олег Попенко: Я дізнався від «колекторів» про те, що у мене є борг за газ, вони пояснили, що мене перевели до «постачальника останньої надії»

«А тепер думаю: якось же мені потрібно сплатити нарахований борг і потім підписати нормальний контракт з іншим постачальником. Але на нормальний контракт я перейти не можу, тому що мій індивідуальний код зареєстрований у НАК «Нафтогаз України» і він в їхній загальній базі... Тому пробую вирішити це питання, але жодна «гаряча лінія» мені в цьому допомогти не може», – пояснив Попенко. Він констатує: сотні тисяч людей уже переведені на постачальника «останньої надії», але «вони нічого не знають, що відбувається».

Утаємничений «постачальник останньої надії» – «Нафтогаз України»

Через боргові проблеми на газовому ринку вже збанкрутувало багато постачальників газу, вони більше не можуть купувати ресурс на ринку, щоб потім забезпечувати потреби населення. Тому споживачів компаній-банкрутів автоматично перевели до «постачальника останньої надії» (ПОН), функції якого виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – дочка НАК «Нафтогаз України». Але споживачів ніхто про це не повідомляє.

У коментарі «Главкому» керівник компанії «Енерджі Трейд Груп» Володимир Шведкий пояснив: «Через високі закупівельні ціни на природний газ та досить низькі фіксовані річні ціни для населення, компанії, які не мають доступу до енергоресурсу українського видобутку, банкрутують. Не всі вони інформують споживачів, що припиняють надання послуг. Далі споживачі автоматично потрапляють на обслуговування постачальника останньої надії – це Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Опинившись у іншого постачальника та не знаючи про це, споживач може нарощувати борг. Нам відомі випадки втручання колекторських служб у цю ситуацію. На щастя, це не загальна практика на роздрібному ринку. Ми вважаємо цей спосіб шкідливим для споживача», – зауважив Володимир Шведкий.

«За різними оцінками, вже приблизно 600–800 тисяч споживачів переведені до «постачальника останньої надії». Багато споживачів вже шість місяців там знаходяться, хоча відповідно до закону це має тривати максимум два місяці. І це велика біда, адже значна кількість людей навіть не знає, що ціна у постачальника «останньої надії» поки що 16 грн/куб. м, хоча згідно з законодавством вона має індексуватися відповідно до цін на біржі – а там вони вже 25–30 грн/куб. м. І люди не здогадуються, що їхні борги вже передані колекторам, які тепер сповіщають про ці борги та збираються їх стягувати», – повідомив народний депутат Олексій Кучеренко на ток-шоу Energy Club, що відбулося 1 жовтня на тему «Постачальник «останньої надії» (ПОН): рятує чи грабує?».





Народний депутат Олексій Кучеренко: вже приблизно 600–800 тисяч споживачів переведені до постачальника останньої надії – це Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

Отже, споживачам потрібно якомога швидше тікати від «постачальника останньої надії», адже тариф на жовтень для нього державний Регулятор (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)) встановив на рівні 16,56 грн/куб. м (з ПДВ і без вартості доставки). Тобто переведені до ГК «Нафтогаз» споживачі, починаючи з жовтня, платитимуть за газ вдвічі більше порівняно з рештою українців.

Відповідно до постанови Кабміну №809 від 2015 року, тариф для «постачальника останньої надії» (ПОН) встановлює НКРЕКП за спеціальною формулою, що враховує ризики для ПОН, а також вона прив’язана до ціни на газ на німецькому газовому хабі NCG за період з 1 до 22 числа місяця, що передує місяцю постачання газу, а також враховує поточний обмінний курс гривні до євро.

«Нафтогаз» нарощує базу абонентів

Доцільно нагадати, що ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» була затверджена урядом у статусі «постачальника останньої надії» на три роки після перемоги на конкурсі. Якщо споживач, якого від’єднали від газової труби, не зможе вчасно обрати іншого постачальника, то в такому випадку він може розраховувати на тимчасову гарантовану допомогу та протягом 60 днів отримувати газ від спеціального оператора – «постачальника останньої надії» (ПОН).

Парадокс у тому, що ця ж сама ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» одночасно є ще й звичайним постачальником газу, яка в травні встановила фіксований річний тариф для своїх споживачів на рівні 7,96 грн/куб. м, тобто лише на три копійки менше, ніж тарифи регіональних газзбутів, що працюють під брендом «Твій Газзбут» (кінцевий бенефіціар – Дмитро Фірташ).

Клієнтами ГК «Нафтогазу України» вже стали понад 1,2 млн домогосподарств. Водночас «Нафтогаз» планує й надалі активно нарощувати свою частку на роздрібному ринку газу та до кінця 2025 року збільшити кількість клієнтів до 2,8 млн домогосподарств. І другий статус компанії як «постачальника останньої надії» їй в цьому сприяє. «Безгоспні» споживачі просто йдуть прямо в руки агресивному гравцю на цьому ринку. Тому споживачам, які не хочуть платити за газ подвійну ціну, потрібно було б терміново тікати від «постачальника останньої надії» та вибрати ту компанію, яка пропонує найвигідніші ціни. Детально ознайомитися з фіксованим річним тарифом на газ усіх газопостачальних компаній можна тут.

Клієнтами ГК «Нафтогаз України» вже стали понад 1,2 млн домогосподарств і до кінця 2025 року планується збільшити до 2,8 млн домогосподарств (фото з відкритих джерел)

Як уникнути подвійної ціни на газ?

Відповідно до закону про ринок газу, клієнти «постачальника останньої надії» протягом 60 днів мають обрати на ринку нову газопостачальну компанію та укласти з нею договір, щоб отримати вигіднішу ціну на газ. Усього в Україні газ побутовим клієнтам постачає близько 50 компаній. Але в запеклій боротьбі за споживача найвигідніші умови пропонують ГК «Нафтогаз України» та регіональні газзбути.

Звісно, «Нафтогаз» намагається переманити до себе переведених до «постачальника останньої надії» споживачів. З метою заохочення, на початку жовтня на сайті ГК «Нафтогаз України» розміщено повідомлення:

«Побутові споживачі природного газу, яких обслуговує «постачальник останньої надії» (ПОН), і які приєднаються до Газопостачальної компанії «Нафтогаз України», мають можливість економити 52% на оплаті за газ у жовтні 2021 року. Це особливо актуально, адже початок опалювального сезону відбудеться за планом».

Отже, фактично газовий монополіст запропонував споживачам найпростіший шлях як можна стати його абонентами – раз уже вони «впали» на ПОН, то їм найпростіше буде перейти до цієї ж компанії, яка також виконує функції звичайного постачальника газу (таких в Україні нині близько 50, а на момент запуску ринку газу для побутових споживачів з серпня 2020 року їх було 400). І тоді тариф на жовтень буде вже не 16 грн/куб. м, а близько 8 грн/куб. м.

Олексій Кучеренко піддав гострій критиці конкурс Кабміну, коли Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» була вибрана «постачальником останньої надії»: «Не хочу казати про колосальні порушення при проведенні так званого конкурсу на вибір цього так званого ПОН – всі вимоги були прописані під одну структуру, тому маємо такі наслідки… В мене немає сумніву, що механізм ПОНу використовується однією «не монопольною вертикально-інтегрованою структурою» (іронія) для того, щоб захопити свій шматок ринку. Зрозуміло, що монопольно володіючи ресурсом газу, очевидним є бажання через ПОН загнати споживачів на свої прямі контракти. Був би нормальний Антимонопольний комітет, він би давно відреагував на цю ситуацію», – обурюється депутат.

«Щоб захистити людей у цій ситуації, я спробував подати та переконати депутатів парламентського енергетичного комітету в необхідності терміново прийняти відповідний законопроєкт про те, що якщо людина потрапляє на цей ПОН, то вона належить до вразливих верств населення і їй забезпечується постачання газу за тим же тарифом, як і покупцям газу за річним тарифним планом. Депутати немовби спочатку зацікавилися, але потім реакція була така: НАК проти… Тому депутати, які обслуговують «Нафтогаз», не підтримали цю правку», – повідомив Олексій Кучеренко.

«Главком» також писав про те, що скасування механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на «Нафтогаз України» щодо реалізації населенню видобутого в Україні газу) відкриє можливості для зловживань «Нафтогазом» через його монопольне становище на ринку газу. Після того, як «Нафтогаз» був обраний «постачальником останньої надії», інші учасники ринку заявили про дискримінацію. Обурення приватних постачальників зумовлено ще й тим, що вони були позбавлені можливості напряму купувати газ в «Укргазвидобування», адже в межах виконання ПСО ця компанія була зобов`язана продавати весь ресурс «Нафтогазу». Тепер же настав час розплати через маніпуляції уряду на ринку газу, а страждають від цього пересічні споживачі, як правило, найбільш незахищені.

Наталка Прудка, «Главком»

