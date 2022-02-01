Нардеп назвав головні проблеми «Укрзалізниці»

«За останні 5 років 90% менеджменту «Укрзалізниці» – це тимчасово призначені люди, які очікують, чи поновлять і пролонгують їм контракт, чи звільнять. Чому вони повинні працювати?» – Бондарєв

Член Тимчасової слідчої комісії з розслідування ситуації в «Укрзалізниці» заявляє про шалену корупцію в компанії

Укрзалізниця в критичному стані через корупцію, непрофесійність менеджменту та бездіяльність влади. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, член ТСК з розслідування ситуації в «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв.

«За рік була проведена дуже глобальна робота по тому, щоби вивчити всі проблеми, які є в Укрзалізниці. А нагадаю, вона дає збитки нам з вами 10 мільярдів мінімум щорічно. Ми з вами є власниками тієї компанії, яку треба дотувати з ваших з нами кишень», – розповів Бондарєв у ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, нинішня кризова ситуація в «Укрзалізниці» стала наслідком шаленої корупції та непрофесійних дій керівництва, яке постійно змінюється.

«Уявіть собі, за останні 5 років 90% менеджменту – це тимчасово призначені люди, які очікують, чи поновлять і пролонгують їм контракт, чи звільнять. Чому вони повинні працювати?» – пояснив Бондарєв.

Він наголосив: збиткові пасажирські перевезення «Укрзалізниці» постійно дотуються завдяки прибутковим вантажним, в той час як в розвинутих європейських країнах пасажирські перевезення дотує держава. Тож українська залізниця постійно отримує величезні збитки і не має можливостей для інвестицій в розвиток.

«В усіх країнах світу дотують з державного бюджету перевезення робочої сили фактично, перевезення пасажирів, доставку їх до робочих місць, тому що це вигідно для держави. Потім вони сплачують податки. У нас цього не відбувається», – розповів Бондарєв.

Депутат також нагадав, що за висновками парламентської слідчої комісії в Укрзалізниці виявлено значні корупційні порушення, проте жодних висновків за підсумками депутатського розслідування влада досі не зробила.

«Ті висновки, які ми надавали за підсумками 6 місяців, на жаль, ніхто не почув. Ніхто – це уряд я маю на увазі, який повинен був якось відреагувати. А також шалений рівень корупції, на яку не реагують, на жаль, правоохоронці», – констатував Бондарєв.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутків «Укрзалізниці» від вантажних перевезень не спрямовуються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів та розкрадаються.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.