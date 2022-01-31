Справа про заворушення: міністр внутрішніх справ розповів про перебіг розслідування

Денис Монастирський анонсував оприлюднення імен людей, «які стоять поруч із організаторами»

Двом особам, яких затримано у справі про ймовірну організацію масових заворушень в Україні, завтра буде оголошено про підозру. Також планується, що вже завтра суд обере їм запобіжні заходи. Про це в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Очільник МВС зазначив, що двоє затриманих осіб займалися безпосередньою організацією заворушень, які планувалося здійснити у Києві найближчими днями. Монастирський анонсував, що найближчим часом МВС надасть більш розгорнуту інформацію щодо затриманих осіб та припустив, що у подальшому кількість фігурантів справи збільшиться.

«Відповідно, ми побачимо цих осіб, зможемо більше отримати інформації щодо них, ну і, власне, я переконаний, що згодом почути і інші імена, які стоять поруч із організаторами», – наголосив очільник МВС.

Щодо можливих замовників диверсії, Монастирський наголосив, що на даний момент інформації щодо них співробітники МВС не отримали і це ще доведеться з’ясувати в ході слідчих дій.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомили, що одним із затриманих у справі щодо підготовки масових заворушень є Голубан. За даними слідства, він може бути організатором, а також мав залучити до заворушень близько 200 осіб.

Днями поліція затримала групу людей, які підозрюються в організації заворушень, зокрема із зіткненнями з поліцією. У МВС заявили, що загалом планувалося залучити близько 5 000 осіб, і на це організатори отримали авансом понад 1 млн. грн.

Як раніше заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, з 5 000 учасників акцій мало бути близько 1 500 «тітушок», які б влаштовували бійки з силовиками. Для створення необхідної картинки також нібито була заготовлена бутафорська кров.

Варто додати, що сьогодні силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів.

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