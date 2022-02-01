На Вінниччині посадовець перетворив гектар землі на стихійне сміттєзвалище (фото)

Посадовець організував утилізацію небезпечних відходів у непристосованому для цього місці

На Вінниччині слідчі повідомили про підозру керівнику державного підприємства, дії якого завдали мільйонних збитків екології регіону. 51-річний посадовець організував утилізацію небезпечних відходів тваринного походження у непристосованому для цього місці. Ігнорування правил призвело до забруднення земельної ділянки площею 1,3 га, повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, керівник одного з державних підприємств поблизу Вінниці, організував розміщення відходів виробництва на непристосованій для цього прилеглій ділянці. Посадовець, свідомо порушуючи порядок використання і охорони надр, хотів мінімізувати витрати на утилізацію небезпечних відходів», – повідомляють у відомстві.

У результаті менш ніж за півроку забруднилась земельна ділянка біля Вінниці площею 1,3 га.

СБУ ініціювала судову інженерно-екологічну експертизу. Експерти підтвердили перевищення у ґрунті шкідливих речовин у понад 8 разів. Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу оцінили у понад 1,2 млн грн.

За словами заступника начальника Слідчого управління обласного главку поліції Едгарда Папікяна, під час досудового розслідування слідчі встановили, що посадовець протягом 2019-2021 років на земельній ділянці підприємства у Вінницькому районі організував систематичне розміщення небезпечних відходів.

Такими діями підозрюваний створив небезпеку для довкілля та жителів навколишніх населених пунктів. За висновками екологів, стихійне розміщення подібних небезпечних відходів могло призвести до зараження підземних вод та розповсюдження інфекційних захворювань.

«28 січня повідомили керівнику підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 239 (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля) Кримінального кодексу України», – кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Слідчі встановлюють усі обставини вчиненого правопорушення та причетних до нього осіб.

Нагадаємо, у грудні на заводі «АрселорМіттал Кривий Ріг» у результаті руйнування дамби відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Забруднена вода потрапила на сільськогосподарькі землі.

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