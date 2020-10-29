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    У світі

    І я – не я, і хата не моя. Російська церква відмежувалась від казкових багатств патріарха Кирила

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    Автори розслідування стверджують, що одна з петербурзьких квартир дісталася родині патріарха від бізнесмена Миколи&nbsp;<span class="hiddenSpellError">Саворетті</span>, пов'язаного з Мальтійським орденом - І я – не я, і хата не моя. Російська церква відмежувалась від казкових багатств патріарха Кирила
    Автори розслідування стверджують, що одна з петербурзьких квартир дісталася родині патріарха від бізнесмена Миколи Саворетті, пов'язаного з Мальтійським орденом

    Журналісти у розслідуванні виявили у сім'ї патріарха Кирила нерухомість на 225 мільйонів рублів

    Майно, що належить родині патріарха Московського і всієї Русі Кирила, не має відношення ні до нього, ні до РПЦ. Про це заявив голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда у своєму Telegram-каналі.

    «Не зрозуміло також, чому сам факт володіння власністю, наявність якої ще треба довести, а не припускати, повинен приводити публіку в несамовитість. Адже у будь-якого ченця є родичі, вони не брали на себе жодних обітниць і взагалі живуть своїм життям», – написав Легойда у відповідь на що з'явилися повідомлення про те, що у родичів патріарха виявили нерухомість вартістю в сотні мільйонів рублів.

    Він підкреслив, що це вже не перша спроба недоброзичливців «шукати чорну кішку в темній кімнаті» і, по всій видимості, не остання.

    Слова Легойди стали реакцією на розслідування, автори якого зазначили, що виявили у сім'ї патріарха Кирила нерухомість на 225 мільйонів рублів. Зазначалося, що родичі глави РПЦ володіють трьома квартирами в Санкт-Петербурзі і чотирма в Москві, а також будинком в Підмосков'ї. Автори розслідування стверджують, що одна з петербурзьких квартир дісталася родині патріарха від бізнесмена Миколи Саворетті, пов'язаного з Мальтійським орденом.

    Чутки про багатомільярдне багатство патріарха Кирила виникали і раніше. Сам священнослужитель їх спростовував. За його словами, в подібних чутках немає ні краплі правди, а поширюються вони для того, щоб скомпрометувати служителів церкви і підірвати їх моральний авторитет.

    Нагадаємо, що патріарха РПЦ Кирила відправили на карантин, і він злякався.

    Як повідомлялося на початку квітня, патріарх РПЦ Кирило на «Мерседесі» з іконою виганяв коронавірус з Москви.

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