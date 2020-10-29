Чоловік судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суддя Конституційного суду Ірина Завгородня може пишатись чоловіком, який купує дорогу нерухомість

Крім того чоловік судді КСУ - громадянин Росії та отримує пенсію із Москви

У липні цього року чоловік судді Конституційного суду Ірини Завгородньої Сергій купив трикімнатну квартиру в престижному комплексі Новопечерські липки. Згідно Держреєстру нерухомості, площа квартири – 124 квадратних метри. Про це повідомляє Bihus.Info.

Орієнтовна вартість такого помешкання без ремонту – майже 13 мільйонів гривень, вартість квартири схожої площі з ремонтом починається приблизно з 14 мільйонів гривень.

У 2018-му Завгородній вже купував квартиру в Новопечерських липках в сусідньому будинку комплексу. Тоді 54 квадратних метри нібито обійшлися йому у 1,3 мільйони гривень, хоча нині ціни на аналогічні помешкання в цьому ж будинку стартують з майже 4 мільйонів гривень.

Дохід Сергія Завгороднього, внесений у декларацію дружини, складається з пенсії (75 тисяч гривень) від Пенсійного фонду в Москві – чоловік є громадянином Російської Федерації, 1,8 мільйонів гривень від продажу меншої квартири на Драгомирова і 700 тисяч гривень – від продажу авто. При цьому автомобіль Завгородній оновив ледь не одразу, придбавши наприкінці 2019-го новий BMW X4 за 1.6 мільйонів гривень.

Інформація про купівлю квартири мала б з’явитись у декларації Ірини Завгородньої в наступному році, але 28 жовтня Конституційний суд, суддею якого і є Завгородня, проголосував за фактичне закриття реєстру декларацій та електронного декларування.

Якщо вірити останній електронній декларації Завгородньої, її зарплата минулоріч склала понад 4 мільйони гривень. Ще майже три мільйони гривень Завгородній нібито подарувала її 81-річна матір Марія Романчак. В готівці суддя тримає 120 тисяч доларів і 2.8 мільйонів гривень.

28 жовтня на сайті Конституційного суду було опубліковане рішення, відповідно до якого фактично блокується робота Національного агентства з питань запобігання корупції в напрямку контролю статків державних службовців і їхнього покарання за неправду в деклараціях та непояснення набутих активів. Реєстр електронних декларацій припинив свою роботу з вечора 28 жовтня. Фактично, це означає, що відтепер службовці більше не зобов’язані публічно звітуватися за свої доходи і витрати.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Між іншим, журналісти дізналися, що голова Конституційного суду не задекларував землю в окупованому Криму.

Через скандальне рішення КСУ у четвер 29 жовтня президент Зеленський скликав РНБО.

Читайте також: