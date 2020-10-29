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    Чоловік судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів

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    Суддя Конституційного суду Ірина Завгородня може пишатись чоловіком, який купує дорогу нерухомість - Чоловік судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів
    Суддя Конституційного суду Ірина Завгородня може пишатись чоловіком, який купує дорогу нерухомість

    Крім того чоловік судді КСУ - громадянин Росії та отримує пенсію із Москви

    У липні цього року чоловік судді Конституційного суду Ірини Завгородньої Сергій купив трикімнатну квартиру в престижному комплексі Новопечерські липки. Згідно Держреєстру нерухомості, площа квартири – 124 квадратних метри. Про це повідомляє Bihus.Info.

    Орієнтовна вартість такого помешкання без ремонту – майже 13 мільйонів гривень, вартість квартири схожої площі з ремонтом починається приблизно з 14 мільйонів гривень.

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    Чоловік судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів
    Чоловік судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів
    Чоловік судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів
    Чоловік судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів
    Чоловік судді Конституційного суду придбав елітне житло за 13 мільйонів

    У 2018-му Завгородній вже купував квартиру в Новопечерських липках в сусідньому будинку комплексу. Тоді 54 квадратних метри нібито обійшлися йому у 1,3 мільйони гривень, хоча нині ціни на аналогічні помешкання в цьому ж будинку стартують з майже 4 мільйонів гривень.

    Дохід Сергія Завгороднього, внесений у декларацію дружини, складається з пенсії (75 тисяч гривень) від Пенсійного фонду в Москві – чоловік є громадянином Російської Федерації, 1,8 мільйонів гривень від продажу меншої квартири на Драгомирова і 700 тисяч гривень – від продажу авто. При цьому автомобіль Завгородній оновив ледь не одразу, придбавши наприкінці 2019-го новий BMW X4 за 1.6 мільйонів гривень.

    Інформація про купівлю квартири мала б з’явитись у декларації Ірини Завгородньої в наступному році, але 28 жовтня Конституційний суд, суддею якого і є Завгородня, проголосував за фактичне закриття реєстру декларацій та електронного декларування.

    Якщо вірити останній електронній декларації Завгородньої, її зарплата минулоріч склала понад 4 мільйони гривень. Ще майже три мільйони гривень Завгородній нібито подарувала її 81-річна матір Марія Романчак. В готівці суддя тримає 120 тисяч доларів і 2.8 мільйонів гривень.

    28 жовтня на сайті Конституційного суду було опубліковане рішення, відповідно до якого фактично блокується робота Національного агентства з питань запобігання корупції в напрямку контролю статків державних службовців і їхнього покарання за неправду в деклараціях та непояснення набутих активів. Реєстр електронних декларацій припинив свою роботу з вечора 28 жовтня. Фактично, це означає, що відтепер службовці більше не зобов’язані публічно звітуватися за свої доходи і витрати.

    У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

    Між іншим, журналісти дізналися, що голова Конституційного суду не задекларував землю в окупованому Криму.

    Через скандальне рішення КСУ у четвер 29 жовтня президент Зеленський скликав РНБО

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