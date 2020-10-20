За рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%



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Зростання цін на нерухомість випереджає інфляцію в чотири рази

У третьому кварталі 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 9,5%. Порівняно з кінцем 2019 року ціни зросли на 6,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за рік ціни на квартири на первинному ринку виросли на 7,7%, на вторинному - на 10,6%.

За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 9,3%, на вторинному - на 11,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 5,9%, на вторинному - на 11,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 8,1%, на вторинному - на 8,5%.

Також відзначимо, що в Україні з початком осені прискорилась інфляція.

Зазначимо, що Євростат оприлюднив нформацію про те, де у Європі подешевшало житло.

До слова, раніше в Мінюсті пояснили, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі.