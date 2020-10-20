  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%

    • Розсилка
    За рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%

    Зростання цін на нерухомість випереджає інфляцію в чотири рази

    У третьому кварталі 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 9,5%. Порівняно з кінцем 2019 року ціни зросли на 6,5%.

    Про це повідомляє Державна служба статистики.

    За даними статистичного відомства, за рік ціни на квартири на первинному ринку виросли на 7,7%, на вторинному - на 10,6%.

    screenshot_1_3643

    За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 9,3%, на вторинному - на 11,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 5,9%, на вторинному - на 11,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 8,1%, на вторинному - на 8,5%.

    Також відзначимо, що в Україні з початком осені прискорилась інфляція.

    Зазначимо, що Євростат оприлюднив нформацію про те, де у Європі подешевшало житло.

    До слова, раніше в Мінюсті пояснили, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі.

     

    інфляція нерухомість Держстат ціни житло квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies