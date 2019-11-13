Аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Під Верховною Радою триває проходить мітинг противників продажу землі

Під Верховною Радою проходить мітинг проти продажу землі. Як передає кореспондент «Главкома», перед парламентом зібралося понад 200 людей.

Аграрії, які вимагають не чіпати землю, блокують підхід до Ради, але пропускають перехожих.

Сімейна пара Ліда і Вася з села Дубинове Савранського району, що на Одещині розказали, що здають в оренду 2,5 га. Отримують 4 тис грн за рік, але не здадуться і будуть стояти до останнього.

Сімейна пара з Одещини. Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Селяни принесли під Верховну Раду тушу свині у труні, що символізує смерть сільського господарства у разі прийняття законопроєкту №2178 про запуск ринку землі.





Крім того, представники Нацкорпусу блокують комітети Верховної Ради, протестуючи проти прийняття закону про запуск ринку землі. Напередодні речник політсили Роман Чернишов попередив, що 13 листопада з 8 ранку політсила буде блокувати входи до Верховної Ради. «Не будемо пускати до сесійної зали тих, хто планує голосувати за розпродаж землі. Тобто, про всяк випадок, краще за всіх, щоб напевно. Самі ревні захисники земельної капітуляції з соцмереж можуть прийти і спробувати розблокувати», - зазначив він.

Як повідомлялось, Рада у понеділок перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на сьогодні, 13 листопада.

Нагадаємо, що 11 листопада прем'єр-міністр України Гончарук назвав чотири законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.

Також позавчора, 11 листопада, на акції протесту проти впровадження земельної реформи виходили аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів.



