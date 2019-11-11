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    Разумков обіцяє нардепам «важкий тиждень»

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    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів погоджувальну раду у понеділок&nbsp; - Разумков обіцяє нардепам «важкий тиждень»
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів погоджувальну раду у понеділок 

    У четвер депутати візьмуться за бюджет на наступний рік

    Нинішній пленарний тиждень буде для народних обранців важким. Зокрема, парламентарі планують розглянути проект Державного бюджету на наступний рік у четвер, 14 листопада. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради.

    «У нас буде достатньо напружений, важкий тиждень - дуже багато важливих питань, які треба буде розглянути на пленарних засіданнях Верховної Ради. Цього тижня передбачено до розгляду питання проекту закону про Державний бюджет на 2020 рік... Скоріше за все, в четвер ми могли б розглянути цей важливий законопроект», - зазначив Разумков.

    За його словами, сьогодні на засіданні присутній через це питання прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    При цьому він додав, що минулого сесійного тижня нардепи розглянули 51 питання порядку денного, зокрема, 12 законів було ухвалено в цілому, а 10 законопроектів ухвалені за основу.

    Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку розгляне законопроект Зеленського про демонополізацію спиртової галузі (№2300).

     Читайте також: Бюджет-2020 в картинках. Презентація прем’єр-міністра

     

    Верховна Рада бюджет Держбюджет Дмитро Разумков
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