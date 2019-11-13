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    Економіка та фінанси

    Ірина Геращенко: Закон про землю у теперішньому вигляді ухвалювати не можна

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    Депутатка наголосила, що фракція &laquo;Європейська Солідарність&raquo;&nbsp; категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і приймались поспіхом - Ірина Геращенко: Закон про землю у теперішньому вигляді ухвалювати не можна
    Депутатка наголосила, що фракція «Європейська Солідарність»  категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і приймались поспіхом

    У законі, що намагаються протягти «слуги», немає ключового – права українця купити землю, - депутатка

    Законопроект, що пропонує президентська фракція «Слуга народу» про ринок землі не відповідає інтересам українського суспільства і в такому вигляді не може бути ухвалений.

    Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

    Депутатка наголосила, що фракція «Європейська Солідарність»  категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і приймались поспіхом.

    «У законі, що сьогодні намагаються протягти «слуги», немає ключового – права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він її не зможе. Адже не передбачено прозорий кадастр землі, немає такої позиції, як якість землі,  а йде «уравніловка»  плодючих земель Черкащини, Полтавщини  і більш складних для обробки земель Херсонщини. Також не передбачено захист землі для того, щоб люди, які обробляють землю могли вкладати землі. Крім того  не передбачено створення земельного банку. Насправді, в запропонованих проектах законів не почуто простого селянина і фермера», – наголосила політик.

    Геращенко зауважила, що найкращий вихід з цієї ситуації – відкласти розгляд питання, сісти разом за круглий стіл і розробити такий законопроект, що об’єднає сесійну залу.

    «Цей законопроект має захистити селянина, запровадити в Україні прозорий кадастр землі, має заборонити віддавати в одні руки 200 тисяч гектарів землі, адже це призведе до офіційного створення латифундистів в Україні, а не стане  допомогою фермерам», – додала вона.

    «Наша фракція пропонує сьогодні зняти це питання з розгляду  провести серйозну політичну і суспільну дискусію», – підсумувала  Ірина Геращенко.           

    Як повідомлялося, у Раді сьогодні «земельний день». Парламент планує розглядати у першому читанні законопроєкти про обіг землі.        

    Верховна Рада Європейська солідарність депутат земля Ірина Геращенко ринок закон фракція
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