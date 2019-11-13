Ірина Геращенко: Закон про землю у теперішньому вигляді ухвалювати не можна



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Депутатка наголосила, що фракція «Європейська Солідарність» категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і приймались поспіхом

У законі, що намагаються протягти «слуги», немає ключового – права українця купити землю, - депутатка

Законопроект, що пропонує президентська фракція «Слуга народу» про ринок землі не відповідає інтересам українського суспільства і в такому вигляді не може бути ухвалений.

Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

Депутатка наголосила, що фракція «Європейська Солідарність» категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і приймались поспіхом.

«У законі, що сьогодні намагаються протягти «слуги», немає ключового – права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він її не зможе. Адже не передбачено прозорий кадастр землі, немає такої позиції, як якість землі, а йде «уравніловка» плодючих земель Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини. Також не передбачено захист землі для того, щоб люди, які обробляють землю могли вкладати землі. Крім того не передбачено створення земельного банку. Насправді, в запропонованих проектах законів не почуто простого селянина і фермера», – наголосила політик.

Геращенко зауважила, що найкращий вихід з цієї ситуації – відкласти розгляд питання, сісти разом за круглий стіл і розробити такий законопроект, що об’єднає сесійну залу.

«Цей законопроект має захистити селянина, запровадити в Україні прозорий кадастр землі, має заборонити віддавати в одні руки 200 тисяч гектарів землі, адже це призведе до офіційного створення латифундистів в Україні, а не стане допомогою фермерам», – додала вона.

«Наша фракція пропонує сьогодні зняти це питання з розгляду провести серйозну політичну і суспільну дискусію», – підсумувала Ірина Геращенко.

Як повідомлялося, у Раді сьогодні «земельний день». Парламент планує розглядати у першому читанні законопроєкти про обіг землі.