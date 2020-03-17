Населення скупило $300 млн за перший тиждень кризи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Jktu Чурій додав, що НБУ має достатньо резервів для підтримки ринку

Населення купило $300 млн за перший тиждень кризи (9-15 березня). Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

«З початку минулого тижня і до цього понеділка, це 5 робочих днів... населення купило $300 млн доларів», - сказав він.

Чурій додав, що НБУ має достатньо резервів для підтримки ринку.

«НБУ не розглядає введення будь-яких обмежень... Введення обмежень матиме негативний ефект», - додав заступник голови НБУ.

Зазначається, НБУ задовольняє весь попит на валюту на міжбанку.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.