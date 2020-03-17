Життя в ізоляції. Правила, штрафи та пільги, які ухвалив парламент законодавство

Парламент ухвалил законопроєкт щодо протидії коронавірусу COVID-19 фото з відкритих джерел

«Це все тимчасові речі», – заспокоює «слуга народу» Радуцький

Верховна Рада сьогодні на спеціальному позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №3219 щодо протидії коронавірусу COVID-19. За відповідний документ проголосували 344 депутати. Автор проєкту – голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький. Співавторами виступили вісім нардепів із різних фракцій.

У рамках запобігання епідемії нардепи ухвалили ще низку законопроектів, зокрема, про підтримку бізнесу, про публічні закупівлі, про захист населення від епідемічних хвороб тощо.

Нові права

Закон в умовах карантину надає українцям право працювати дистанційно або отримати відпустку. Така відпустка може бути оплачувана. Термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати не включається у загальний строк відпустки, передбаченої за рік.

Медичний персонал, який займається стримуванням епідемії коронавірусу, повинен отримати надбавки у розмірі до 200%.

На період встановлення карантину та 30 днів із дня його скасування забороняється призупинення надання українцям житлово-комунальних послуг у разі їх несплати, а також примусове виселення з житла. Норми будуть чинними протягом трьох місяців після опублікування закону. Інакше кажучи, у найближчі чотири місяці злісні неплатники за ЖКП та недобросовісні орендатори можуть жити спокійно.

Громадян звільнять від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня.

Законом заборонено скасовувати дію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Заборона чинна 30 днів.

Відтерміновується подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: з 1 квітня до 1 липня.

17 березня на позачергове засідання зібралося 324 нардепи

Штрафи

За порушення правил обсервації на українців чекають чималі адміністративні штрафи: від 17 тис. до 34 тис. грн. Це може стосуватися громадян, яких відправили в ізоляцію, і які самовільно залишили її. Якщо ж санітарно-гігієнічні правила порушили посадові особи, їм доведеться заплатити ще більшу суму – від 34 тис. до 170 тис. грн.

Ігнорування санітарних норм та правил із запобігання інфекційних захворювань коштуватиме порушнику від 17 тис. до 51 тис. грн чи навіть піврічного арешту або позбавлення волі терміном на 3 роки – це передбачає Кримінальний кодекс. Якщо ж у результаті порушення обсервації захворіє і помре інша людина чи настане масове зараження, винуватець може отримати від 5 до 8 років в’язниці.

«За порушення обсервації передбачена адмінвідповідальність, а за умисне зараження людей – кримінальна. Проведіть час карантину з користю та в безпеці. Піклуйтесь про своє здоров‘я та про здоров‘я своїх рідних. Спільно ми все подолаємо», – зазначив голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

Скорочення процедур, скасування мит

Закон передбачає оперативну закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для недопущення епідемії коронавірусу – через переговорну процедуру, терміни якої скорочені до одного дня. «Інакше ми будемо витрачати щонайменше 10 днів – на оголошення переможця, вислуховування скарг і таке інше. На сьогодні ж МОЗ має право здійснити закупівлю за один день», – пояснив ініціативу на брифінгу Михайло Радуцький.

Ліки, які закуповуються для боротьби із захворюванням, звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ. Митне оформлення таких товарів здійснюється першочергово.

Ціновий контроль

Уряд контролюватиме ціни на лікарські препарати, продукцію медичного призначення та соціально значущі товари. «Ми читаємо у медіа, що відбуваються спекулятивні процеси, і Кабмін має посилити боротьбу із цим», – прокоментував Радуцький.

Поблажки для бізнесу

Бізнес з 1 березня по 31 травня звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства. Щоправда, норма не стосуватиметься порушень при сплаті ПДВ, акцизів та ренти.

До 31 травня запроваджено тимчасовий мораторій на нові (документальні та фактичні) та продовження початих податкових перевірок.

На три місяці відтерміновано обов’язкове запровадження РРО (реєстратор розрахункових операцій) для всіх категорій «спрощенців».

У найближчі два місяці від сплати єдиного соціального внеску звільняються всі ФОПи та ті, хто веде незалежну професійну діяльність.

На найближчі два місяці не нараховується та не сплачується плата за землю.

Інші нюанси

Закон забороняє проведення масових заходів на період карантину.

Документ прирівнює запровадження карантину до форс-мажорних обставин.

«Обмеження запроваджуються терміном на три місяці. Це все – тимчасові речі», – заспокоїв Радуцький.

Нардепи також внесли зміни до календарного плану проведення третьої сесії та організації своєї роботи: до 3 квітня вони не збиратимуться на пленарні засідання, а працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях чи групах. Якщо після 3 квітня уряд продовжить обмеження, спікер зможе ухвалити рішення про продовження роботи парламентарів без пленарних засідань.

Наталія Сокирчук, «Главком»