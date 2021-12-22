Наскільки подорожчає заміська нерухомість у 2022: прогноз експертів

Ціни на заміські будинки та земельні ділянки під будівництво залишаться стабільними

Будинки та земельні ділянки під будівництво за містом продовжать дорожчати, але не так стрімко, як було цього року. Тут, як і на всьому ринку, вирішальним стане попит, який вже практично вичерпався. Про це пише ubr.ua.

У першій половині наступного року ціни на заміські будинки та земельні ділянки під будівництво залишаться стабільними порівняно з роком. Адже у 2021 році вартість садиб збільшилася на 20%, такі розцінки частково не відповідають ринковим можливостям покупців.

У 2022 році можливе зростання на рівні до 5%, вважають експерти Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України. Йдеться про передмістя Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

«Середнє зростання цін можливе лише на земельні ділянки площею 8-10 соток із підведеними комунікаціями та на приватні будинки площею до 150 кв. м, що знаходяться на відстані 10-15 км від найбільших українських міст. Збільшення цін у цих категоріях може становити 3-5 %», – сказано у повідомленні.

На думку експертів, попит у даному сегменті практично вичерпався. У таких умовах значне зростання цін неможливе.

Загалом активізація ринку очікується у квітні-червні. Саме в цей період ціни на заміське житло традиційно зростають на 10%. При цьому вартість може збільшитись виключно на затребувані об'єкти – невеликі ділянки з комунікаціями (60% попиту) та комфортні будинки у мальовничих зонах (70%).

«Не варто очікувати будь-яких стрімких цінових змін, адже передумов для цього зараз не існує. У свою чергу багато залежатиме від розвитку іпотечного кредитування, ефективності законодавства, що регулює будівництво житла, зростання платоспроможного попиту та епідемічної ситуації в країні», – кажуть експерти.

Попит та пропозиція протягом найближчих півроку будуть збалансованими.

Нагадаємо, оприлюднено прогноз, якими будуть ціни на квартири в 2022 році.

Читайте також:





