В Україні проведуть інвентаризацію довгобудів: уряд затвердив положення

Обласні держадміністрації мають протягом 10 днів розмістити на своїх офіційних вебсайтах оголошення про формування переліку довгобудів

До переліку мають внести всі недобудовані житлові будинки від п’яти та більше поверхів

В Україні проведуть інвентаризацію довгобудів: уряд затвердив Порядок формування переліку об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію. Про це повідомила у Facebook народна депутатка та очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Зазначається, що обласні держадміністрації мають протягом 10 днів розмістити на своїх офіційних вебсайтах оголошення про формування такого переліку.

«І що важливо: не пізніше, ніж за п’ять місяців він має бути сформований та переданий до Мінрегіону. За кожним з об’єктів має бути складена інвентаризаційна справа», – пояснила депутатка.

Тож, до переліку внесуть:

всі недобудовані житлові будинки від п’яти та більше поверхів

недобудовані об’єкти, які за проєктом/договорами мали прийняти в експлуатацію щонайменше два роки тому

об'єкти, на яких понад два останніх роки будівництво не ведеться.

«Місцеві держадміністрації мають ретельно вивчити актуальну ситуацію та придумати, що робити з довгобудами, аби люди нарешті змогли розв’язати житлові проблеми», – резюмувала Шуляк.

Зазначимо, в Україні використовуватимуть 3D-технології у будівництві. До слова, Шмигаль пропонує примусово вилучати землю для будівництва доріг.