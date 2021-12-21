Названо найактивнішу область України за обігом на ринку землі

За підсумками листопада трійка областей-лідерів щодо укладення угод купівлі-продажу землі залишається незмінною

У листопаді кількість угод купівлі-продажу на ринку землі зросла на 37%, у порівнянні з жовтнем. Найактивнішою за обігом ринку земель є Харківська область. Про це розповів експерт Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Роман Нейтер, передає пресслужба школи економіки.

«У листопаді ми бачимо суттєве зростання ринку у порівнянні з попереднім місяцем. Кількість транзакцій виросла на 37%, сукупна площа проданих земельних ділянок – на 43% і склала рекордні майже 38 тис. га. Це найбільші показники, починаючи з відкриття ринку землі», – розповів експерт

Водночас станом на 1 грудня кількість укладених угод перевищила 45 тис., а сукупна площа проданих ділянок у листопаді вперше перевищила 100 тис. гектарів.

Середньозважена ціна купівлі-продажу залишається стабільною. За словами Романа Нейтера, існує певна відмінність ціни залежно від цільового призначення. Так, для товарної сільськогосподарської землі вона трохи менша (33,5 тис. грн за гектар), землі за особистого селянського господарства – вища (46,6 тис. грн за гектар).

За площею, більшість угод стосується товарної землі: 65,5% всіх проданих земельних ділянок. При цьому за кількістю угод – лише 42,8% транзакцій стосувалися ділянок для товарного виробництва, натомість понад половина проданих ділянок – це ділянки для ведення особистого господарства.

За підсумками листопада трійка областей-лідерів за активністю обігу землі залишається незмінною – Харківська, Херсонська та Кіровоградська області.

«Основний підсумок на кінець року – ринок землі розвивається стабільно, злагоджено та прозоро. Жодних форс-мажорів не зафіксовано. Абсолютним лідером за кількістю укладених угод є Харківщина. Цей регіон також входить у п’ятірку лідерів «Прозорро.Продажі» за оголошеною вартістю земельних аукціонів. Найбільше угод у рамках ринку землі укладено також на Полтавщині, Київщині, Вінниччині, Сумщині», – розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тарас Дзьоба.

Нагадаємо, Шмигаль пропонує примусово вилучати землю для будівництва доріг.

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