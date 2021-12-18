Будували вісім років, а згорів за день. Деталі про пожежу на російському корветі

Російський корвет будували вісім років

Площа пожежі на російському кораблі «Проворний» сягнула 800 кв. м

Причиною пожежі на російському корветі «Проворний» на «Північній верфі» у Санкт-Петербурзі могло стати порушення техніки пожежної безпеки під час виконання робіт. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вогонь на суднобудівному заводі «Північна верф» спалахнув 17 грудня. На заводі загорівся корабель «Проворний», що будується для міністерства оборони Росії.

Площа пожежі становила 800 кв. м. Пожежі було присвоєно четвертий рівень складності, до 11 год вечора вогонь локалізували. За фактом події на підприємстві порушено кримінальну справу.

Пожар произошел на верхней палубе строящегося в Петербурге корвета на площади 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Видео из соцсетей. pic.twitter.com/AFhuZkqPNu — Nadejda.S (@Sorokin5Nadezda) December 17, 2021

Спочатку вогонь поширився в рубці головного командного поста і на баштово-щогловій конструкції, потім вогонь будівельними лісами перекинувся на інші палуби. Гасіння ускладнили лаки та фарби – судно стояло на фарбуванні.

Будівництво «Проворного» почалося вісім років тому, передати флоту його планували наприкінці 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.

До слова, сьогодні у Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло 10 «швидких».

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