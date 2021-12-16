Житло в Києві та передмісті. Якими будуть ціни в 2022 році?

Рієлтори прогнозують незначне зростання цін на квартири з настанням активного сезону

У першій половині 2022 року на київському ринку житла спостерігатиметься відносна цінова стабільність. Такий прогноз дала голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості Олена Гайдамаха.

Первинний ринок житла в Києві

Експертка зазначила, що в перші місяці 2022 року на первинному ринку Києва будуть відчутні наслідки зниження активності покупців, що спостерігається із середини вересня по грудень. Вона нагадала, що скорочення попиту на первинному ринку Києва сягнуло 30%.

«З одного боку, на зниження активності на первинному ринку Києва вплинула нова хвиля пандемії, а з іншого - занадто високі темпи зростання житла, що спостерігалися впродовж останніх 2 років. Саме ці 2 фактори можуть стати головними в ціноутворенні на первинному ринку житла в наступному році», - сказала вона.

За її даними, у I півріччі 2022 року понад 70% попиту на первинному ринку буде сконцентровано на житлових комплексах нових форматів переважно комплексної забудови, які пропонують майбутнім мешканцям оптимальні і безпечні умови для комфортного життя (розвинений інфраструктурний комплекс, наявні зони рекреації, заняття спортом та відпочинку, місткі паркінги тощо).

«Починаючи з кінця березня до кінця травня 2022 року вартість житла в об’єктах нових форматів переважно комплексної забудови може зрости в середньому на 3-5%. В інших сегментах первинного ринку, наприклад, в об’єктах економ-класу і бізнес-класу, зростання цін буде лише точковим залежно від стадії будівництва, потенційних можливостей для інвестування та виставленої забудовником ціни», - прогнозує Гайдамаха.

Первинний ринок житла в передмісті

Що стосується первинного ринку у найближчому передмісті Києва на відстані до 20 км від столиці, то, на думку експертки, у найближчі 6 місяців вартість квадратного метра може зрости в середньому на 7%.

Вторинний ринок житла в Києві

Водночас на вторинному ринку Києва у найближчі пів року вартість житла залишатиметься майже без змін. Як зазначила фахівчиня, незначні цінові коливання в межах 3% можливі лише у 20% виставлених на продаж малогабаритних квартир площею до 50 кв. м переважно у будинках радянської забудови у районах зі станціями метрополітену. Вартість переважної більшості квартир у майбутні 6 місяців буде відносно стабільною з незначними ціновими коливаннями, що в середньому не будуть вищими за 1-1,5%.

Оренда житла у столиці

На її думку, у I півріччі 2022 року в сегменті оренди житла цінова ситуація буде залежати від сезонних факторів.

«До квітня, до початку нового ділового сезону, вартість оренди залишатиметься більш-менш сталою. У цей період незначні цінові коливання - до 1-2% - можливі лише у 10-15% орендованого житла», - вважає Гайдамаха.

За її прогнозом, період зростання вартості оренди можливий не раніше кінця березня - початку квітня 2022 року, і буде пов’язаний із суттєвим зростанням попиту.

У II кварталі 2022 року щомісячне збільшення вартості оренди не буде більшим за 3-5%, наголосила фахівчиня.

За її даними, починаючи з II кварталу 2022 року, як і в останні 3 роки, понад 60-65% попиту на оренду київського житла буде сконцентроване в сегменті квартир площею 35-50 кв. м переважно в радянських будинках, розташованих у місцях із вдалим транспортним сполученням.

Земельні ділянки під забудову та приватні будинки

В першій половині 2022 року в сегментах земельних ділянок під забудову та приватних будинків, за прогнозом експертки, цінова ситуація залежатиме від кількості потенційних покупців. Вона вважає, що активізація в цих сегментах ринку можлива не раніше квітня-травня, коли зазвичай попит, порівняно з січнем, зростає щонайменше на 10%.

За прогнозами Київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості, понад 70% попиту припаде на ділянки площею до 10 соток у мальовничих місцях з підведеними комунікаціями і розташованими на відстані не більше 20 км від Києва. Очікується, що з квітня по червень вартість саме такої землі під забудову може зрости в середньому на 5%.

Схожа ситуація спостерігатиметься в сегменті приватних будинків. За даними експертки, дві третіх наявного попиту припаде на будинки площею до 150 кв. м у вдалих локаціях і розташованих на мінімальній відстані від столиці. На її погляд, у I півріччі 2022 року вартість приватних садиб може зрости в ціні не більше, ніж на 3-5%.

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