Якими будуть ціни на квартири в 2022 році: оприлюднено прогноз

Ситуація на вітчизняному ринку нерухомості у першій половині 2022 року залишатиметься стабільною

Окрім сезонних коливань попиту, на ринок продовжує впливати пандемія

На початку 2022 року суттєве подорожчання нерухомості на первинному і вторинному ринках нерухомості у великих містах України малоймовірне. Деяке зростання цін очікується тільки з настанням активного сезону, тобто у квітні-червні 2022 року. Такий прогноз оприлюднила Асоціація фахівців із нерухомості (рієлторів) України.

В період з квітня по червень включно вартість нерухомості на первинному ринку Києва, Львова та Одеси може збільшитися в середньому на 7%, а у Харкові та Дніпрі подорожчання становитиме близько 5%. В основному це торкнеться нерухомості класів комфорт та комфорт+, на які очікується зростання попиту.

«Концентрація попиту на об’єктах комфорт-класу та нових форматів може стати головним чинником до зростання вартості житла. Проте не варто очікувати різких цінових стрибків», – вважає президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Вартість житла економкласу у 90% об’єктів, що зводяться, залишатиметься майже без змін: цінове зростання не перевищить 3%.

Також у I півріччі 2022 року на вторинному ринку житла середнє зростання цін у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові можливе лише в межах 5% на найбільш затребувані квартири площею 35-50 квадратних метрів.

«Станом на початок грудня попит на вторинному ринку житла у найбільших містах України на 65% сконцентрований у сегменті малогабаритних квартир переважно радянської забудови. Саме в цьому сегменті в I півріччі 2022 року можливе незначне зростання цін», – пояснив експерт.

В сегменті оренди житла у I кварталі 2022 року ціни зберігатимуться на рівні жовтня 2021 року, оскільки цей сегмент є найбільш чутливим до будь-яких соціально-економічних та пандемічних змін.

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