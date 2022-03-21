Найбільший французький банк припиняє операції у Росії

Сукупні зобов'язання BNP в Росії на кінець грудня становили близько 1,3 мільярда євро

Французький банк BNP Paribas припиняє операції у Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на повідомлення розіслане банком своїм корпоративним клієнтам.

Банк поінформував корпоративних клієнтів про те, що його російський дочірній підрозділ більше не зможе здійснювати їх трансакцію з кінця березня.

Bloomberg зазначає, що BNP Paribas приєднується до зростаючої групи кредитних установ, які відмовляються від співпраці з РФ на тлі широкомасштабних санкцій, запроваджених проти Росії. Так, до скорочення бізнесу в Росії за останні тижні вдалися Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank AG і Commerzbank AG.

Раніше BNP оголосив про припинення надання нового фінансування в рф та відтермінував можливість інвестицій орієнтовно на літо.

За даними Bloomberg, сукупні зобов'язання BNP в Росії на кінець грудня становили близько 1,3 мільярда євро, а активи банка в РФ оцінювалися у 591,5 млн євро. У 2012 році банк вийшов з місцевого ринку роздрібних банківських послуг, а у 2020 році припинив свою діяльність у сфері споживчого фінансування в Росії.

Нагадаємо, уряд Франції заморозив кошти Центрального банку Росії на суму 22 млрд. Також це торкнулося рахунків та нерухомості приватних осіб, які потрапили під санкції західних країн.

Нагадаємо, ЄС готує п’ятий пакет санкцій проти РФ.

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