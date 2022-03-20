Франція заморозила активи Центробанку РФ на €22 млрд

Франція заморозила нерухомість загальною вартістю €0,5 млрд, які належать приблизно 30 росіянам

Уряд Франції заморозив кошти Центрального банку Росії на суму 22 млрд. Також це торкнулося рахунків та нерухомості приватних осіб, які потрапили під санкції західних країн, заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер у неділю в ефірі радіостанції RTL.

«Ми заморозили активи ЦБ РФ на суму €22 млрд. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму €150 млрд», – сказав міністр.

За словами міністра, на території країни Франція заморозила нерухомість загальною вартістю €0,5 млрд, які належать приблизно 30 росіянам.

Чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

Ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не схвалене. Про це повідомив Ерік Мамер – речник глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Після вторгнення Росії в Україну ЄС ввів санкції проти десятків російських олігархів, включно з деякими із найбагатших мільярдерів. Обмеження наразі дозволяють заморожувати активи.

Європейський Союз оголосив 17 березня, що створює робочу групу «Заморожувати та конфіскувати» для обміну інформацією між державами-членами з метою кращого виконання заходів.

Нагадаємо, ЄС готує п’ятий пакет санкцій проти РФ.

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