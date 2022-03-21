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    Укртелеком щойно відновив інтернет у Херсоні та області

    Незважаючи на жорсткі бойові дії, критична інфраструктура &laquo;Укртелекому&raquo; продовжує працювати - Укртелеком щойно відновив інтернет у Херсоні та області
    Незважаючи на жорсткі бойові дії, критична інфраструктура «Укртелекому» продовжує працювати
    фото з відкритих джерел

    Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють

    Укртелеком зранку відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері, фахівці компанії відновили інтернет-доступ на Донеччині. Про це повідомила пресслужба Укртелекому.

    Зараз в Донецькій області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.

    Фахівці-телекомівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де вчора не вдалося закінчити ремонтні роботи.

    Укртелеком також відновив інтернет у Херсоні та області.

    Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги електронних комунікацій надаються у всіх областях, окрім Чернігівської, Луганської та Херсонської областей.

    Мобільні оператори також працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад у звільнених районах Київщини та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

    Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України у повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни.

    Як відомо, міністерство цифрової трансформації України констатувало, що нині на фоні війни Росії проти України наші громадяни тримають руку на пульсі: кожну хвилину сотні тисяч людей читають новини, дивляться відео та фото, і найшвидшим каналом отримання такої інформації є месенджери: Telegram, Viber тощо. А це значно впливає на мобільну мережу.

    Теги: росія окупанти війна мобільні оператори інтернет Україна Укртелеком Telegram інфраструктура послуги окупація #stoprussia
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    Укртелеком щойно відновив інтернет у Херсоні та області