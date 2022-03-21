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    Події в Україні

    Біля Рівного військові збили три російські ракети, збитки від четвертої уточнються

    Три ракети окупантів знищила українська ППО над Рівненським районом - Біля Рівного військові збили три російські ракети, збитки від четвертої уточнються
    Три ракети окупантів знищила українська ППО над Рівненським районом
    фото з відкритих джерел

    Ввечері 21 березня у Рівному прогриміла серія потужних вибухів

    Під час сьомої повітряної тривоги у понеділок ввечері в Рівненському районі зафіксовано чотири ракетних удари з повітря. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    Нагадаємо, ввечері 21 березня у Рівному прогриміла серія потужних вибухів.

    «З трьома ракетами наші ЗСУ справилися. Четверта – можливі збитки та руйнування уточнюються», – сказав він.

    Нагадаємо, зранку 21 березня окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетних ударів є поранені.

    Нагадаємо, мешканці міста Рівне 17 березня провели в останню путь людей, що загинули через авіаудар на телевежі в Антополі. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу телевежі склала 21 людину.

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    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна військові Україна Рівне окупація #stoprussia
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    Біля Рівного військові збили три російські ракети, збитки від четвертої уточнються