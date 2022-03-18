Найстаріший банк США припиняє бізнес у РФ

Інвестування в цінні папери країни-агресорки не буде

Найстаріший банк США – Bank of New York Mellon – відмовився від інвестицій в російські цінні папери через вторгнення Росії в Україну. Кредитна організація також пожертвувала $1 млн на гуманітарну допомогу українським біженцям. Про це йдеться заяві BNY Mellon.

«BNY Mellon єдиний перед трагічними подіями, що відбуваються в Україні. Спочатку ми жертвуємо $1 млн на гуманітарну допомогу українським біженцям», – йдеться в заяві.

Крім того, BNY Mellon оголосив про припинення банківського бізнесу в Росії і припинення інвестицій в російські цінні папери. У банку уточнили, що продовжать працювати з багатонаціональними клієнтами, які залежать від послуг фінансової установи зі зберігання та обліку для управління ризиками.

Відзначається, що відмова від інвестицій в російські цінні папери призведе до одноразового скорочення виручки приблизно на $100 млн в першому кварталі, а також вплине на річний дохід банку приблизно на $80-100 млн у майбутньому.

Нагадаємо, РФ сплатила за купонами єврооблігацій: дефолт поки відтерміновується.

Також Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ.

Як повідомлялося, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії. Раніше ще один німецький банк припинив бізнес у Росії.

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