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    Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

    Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти у РФ - Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ
    Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти у РФ
    фото з відкритих джерел

    Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок, заявив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Російській Федерації. Про це Зеленський написав у Twitter.

    «Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

    Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.

    До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

    Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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    Теги: банк продукти Microsoft
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    Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ