Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ
Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок, заявив Зеленський
«Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.
Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.
До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.