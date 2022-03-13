Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти у РФ

Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Російській Федерації. Про це Зеленський написав у Twitter.

«Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.

До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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