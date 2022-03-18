Президент анонсував кредити для бізнесу під 0% і скорочення кількості дозволів для підприємців

В Україні суттєво скоротять вимоги щодо наявності дозволів та ліцензій для ведення підприємницької діяльності

Український бізнес зможе отримати кредити під 0%, кількість дозволів та ліцензій на підприємницьку діяльність скоротять у 30 разів, а звичайним громадянам гарантують повернення 100% вкладів у банках. Такі обіцянки дав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 18 березня.

Кредити для бізнесу

Уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми «5-7-9». Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. Загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн.

Дерегуляція

Кабінет міністрів 18 березня проголосує за масштабне скорочення регуляції. Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаться обов'язковими близько 20. Залишаться ті, які не можливо скасувати – наприклад, щодо поводження з радіоактивними відходами.

Гарантування вкладів

Нацбанк, Кабмін на Верховна Рада мають знайти законодавчу можливість, яка гарантуватиме всім вкладникам банків повернення 100% коштів із депозитів.

Нагадаємо, «Ми вас не залишимо». Зеленський до мешканців заблокованих міст (відео).

Раніше Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України.

Також Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним.

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