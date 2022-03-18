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    Економіка та фінанси

    Президент анонсував кредити для бізнесу під 0% і скорочення кількості дозволів для підприємців

    Вкладникам повертатимуть 100% депозитів &ndash; Зеленський - Президент анонсував кредити для бізнесу під 0% і скорочення кількості дозволів для підприємців
    Вкладникам повертатимуть 100% депозитів – Зеленський
    фото: glavcom.ua

    В Україні суттєво скоротять вимоги щодо наявності дозволів та ліцензій для ведення підприємницької діяльності

    Український бізнес зможе отримати кредити під 0%, кількість дозволів та ліцензій на підприємницьку діяльність скоротять у 30 разів, а звичайним громадянам гарантують повернення 100% вкладів у банках. Такі обіцянки дав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 18 березня.

    Кредити для бізнесу

    Уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми «5-7-9». Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. Загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн.

    Дерегуляція

    Кабінет міністрів 18 березня проголосує за масштабне скорочення регуляції. Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаться обов'язковими близько 20. Залишаться ті, які не можливо скасувати – наприклад, щодо поводження з радіоактивними відходами.

    Гарантування вкладів

    Нацбанк, Кабмін на Верховна Рада мають знайти законодавчу можливість, яка гарантуватиме всім вкладникам банків повернення 100% коштів із депозитів.

    Нагадаємо, «Ми вас не залишимо». Зеленський до мешканців заблокованих міст (відео).

    Раніше Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України.

    Також Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним.

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    Теги: Кабмін росія окупанти Верховна Рада кредит міністр війна бізнес Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент анонсував кредити для бізнесу під 0% і скорочення кількості дозволів для підприємців