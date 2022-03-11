JPMorgan став другим гігантом з Волл-Стріт, який оголосив про вихід з російського ринку

Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії та завершує свої зобов’язання. Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційну заяву банку.

«Відповідно до директив урядів усього світу, ми активно згортаєм російський бізнес і не починатимемо жодного нового бізнесу в Росії. Поточна діяльність обмежена, зокрема допомогою клієнтам у вирішенні та закритті вже існуючих зобов’язань, управлінням ризиками пов'язаними з Росією, роллю зберігача для наших клієнтів», - йдеться у заяві.

Прямий вплив JPMorgan на Росію невеликий. Країна не входить до 20 компаній з найбільшими ризиками за межами США.

За словами експертів, припинення банківських операцій у країні може зайняти понад рік. Тим не менш, JPMorgan став другим гігантом з Волл-Стріт, який оголосив про вихід з російського ринку.

Нагадаємо, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.