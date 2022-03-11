  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії

    Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії - Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії
    Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії
    фото з відкритих джерел

    JPMorgan став другим гігантом з Волл-Стріт, який оголосив про вихід з російського ринку

    Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії та завершує свої зобов’язання. Про це пише Bloombergз посиланням на офіційну заяву банку.

    «Відповідно до директив урядів усього світу, ми активно згортаєм російський бізнес і не починатимемо жодного нового бізнесу в Росії. Поточна діяльність обмежена, зокрема допомогою клієнтам у вирішенні та закритті вже існуючих зобов’язань, управлінням ризиками пов'язаними з Росією, роллю зберігача для наших клієнтів», - йдеться у заяві.

    Прямий вплив JPMorgan на Росію невеликий. Країна не входить до 20 компаній з найбільшими ризиками за межами США.

    За словами експертів, припинення банківських операцій у країні може зайняти понад рік. Тим не менш, JPMorgan став другим гігантом з Волл-Стріт, який оголосив про вихід з російського ринку.

    Нагадаємо, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

    Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

    Теги: ЄС Росія США санкції інвестиції банк війна бізнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії