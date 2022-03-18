Бензин та дизпальне із 18 березня подешевшають: названо граничну вартість літра

Бензин подешевшає на майже на 8 гривень і повинен коштувати близько 36 гривень

Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін повідомив про зниження із 18 березня цін на бензин і дизпаливо. Він назвав максимальну вартість палива на АЗС, яка повинна бути. Про це Кудін заявив в ході загальноукраїнського телемарафону.

«Із завтрашнього дня ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень, тобто його вартість не повинна перевищувати 40 гривень за літр», – сказав Кудін.

За його словами, ціни на бензин знизяться ще більше – він подешевшає на майже на 8 гривень і повинен коштувати близько 36 гривень.

«Бензин подешевшає на 7,76 гривні, і буде не дорожчим за 35,76 гривні», – уточнив заступник міністра.

Кудін також назвав попередню суму збитків від вторгнення Росії в Україну. За його словами, збитки оцінюються в 565 млрд гривень. У цю цифру увійшли компенсації військовим, загиблим та людям, що отримали інвалідність.

Нагадаємо, Після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе збільшити кількість пального.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.