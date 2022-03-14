Білоруський рубль обвалився вслід за російським

45-відсоткова девальвація білоруського рубля – це лише початок, зазначають економісти

За час війни Росії проти України білоруський рубль знецінився до долара приблизно на 45%. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Станом на 13 березня офіційний курс білоруського рубля до Нацбанку становив 3 рублі 29 копійок за один долар США. Але насправді практично неможливо купити долар за таким курсом.

Комерційні банки встановлюють курси в обмінних пунктах, починаючи з 3 рублів 39 копійок за долар. 23 лютого, в останній день перед війною, за один долар США банки давали в середньому 2 рублі 60 копійок.

Девальвація білоруської валюти до долара для населення за 17 днів війни в Україні склала близько 45%. Більше падіння обмінного курсу з 1990-х років відбулося лише у 2011 році. Тоді курс обміну змінювався одноразово більш ніж на 50%. Білоруський рубль за той рік упав утричі.

За словами економістів, 45-відсоткова девальвація білоруського рубля за перші 17 днів війни Росії проти України – це лише початок. Економіст, старший аналітик BEROC Лев Львовський розповів, що прості білоруси, юридичні особи та навіть компанії зараз намагаються обміняти рублі на валюту.

Декілька білорусів розповіли журналістам, що зараз зняти валюту навіть зі своїх рахунків стає великою проблемою.

Нагадаємо, найбільший білоруський банк «Беларусбанк» вводить обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro, які прив'язані до рублевих рахунків.

Як вже відомо, Visa та Mastercard йдуть із Росії: транзакції незабаром призупинять.

Україна закликає Захід видворити Росію і Білорусь із МВФ та Світового банку.

Нагадаємо також, що понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список.

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