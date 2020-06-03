Необхідно створити державний орган для регулювання тарифів на перевезення залізницею, – депутат



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Потрібно створити інший державний орган, який займатиметься тарифами «Укрзалізниці», – нардеп Бондарєв

«Не може «Укрзалізниця» сама собі малювати тарифи», – Бондарєв

«Укрзалізниця» не повинна встановлювати тарифи на перевезення на власний розсуд, необхідно створити державний орган, який займатиметься цим питанням. Про це заявив народний депутат України Костянтин Бондарєв в ефірі «Україна 24».

«Питання тарифів, на мій погляд, треба відокремити від цієї компанії (Укрзалізниці). Зробити інший державний орган, який займатиметься тарифами. На кшталт НКРЕКП в електроенергетиці. Ідея полягає в тому, щоб створити відповідну комісію, яка буде балансувати між інтересами бізнесу, держави, пасажирів, а також компанії. Не може «Укрзалізниця» сама собі малювати тарифи», - зауважив Бондарєв.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів «Укрзалізниці» на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення «Укрзалізницею» тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.