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    Економіка та фінанси

    Необхідно створити державний орган для регулювання тарифів на перевезення залізницею, – депутат

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    <p>Потрібно створити інший державний орган, який займатиметься тарифами &laquo;Укрзалізниці&raquo;, &ndash; нардеп&nbsp; Бондарєв</p> - Необхідно створити державний орган для регулювання тарифів на перевезення залізницею, – депутат

    Потрібно створити інший державний орган, який займатиметься тарифами «Укрзалізниці», – нардеп  Бондарєв

    «Не може «Укрзалізниця» сама собі малювати тарифи», – Бондарєв

    «Укрзалізниця» не повинна встановлювати тарифи на перевезення на власний розсуд, необхідно створити державний орган, який займатиметься цим питанням. Про це заявив народний депутат України Костянтин Бондарєв в ефірі  «Україна 24».

    «Питання тарифів, на мій погляд, треба відокремити від цієї компанії (Укрзалізниці). Зробити інший державний орган, який займатиметься тарифами. На кшталт НКРЕКП в електроенергетиці. Ідея полягає в тому, щоб створити відповідну комісію, яка буде балансувати між інтересами бізнесу, держави, пасажирів, а також компанії. Не може «Укрзалізниця» сама собі малювати тарифи», - зауважив Бондарєв.

    Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів «Укрзалізниці» на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

    Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення «Укрзалізницею» тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.

    тарифи депутат Укрзалізниця перевезення
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