Німеччина та Росія обговорили транзит газу через Україну після 2024 року
Німеччина та Росія домовилися продовжити відповідні консультації
Росія та Німеччина обговорили можливість транзиту газу через Україну після 2024 року. Сторони домовилися продовжити консультації з цього питання. Про це повідомляє пресслужба уряду РФ.
Зазначається, що тему використання української газотранспортної системи (ГТС) після 2024 року обговорили віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе.
«У ході зустрічі обговорювалася можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити відповідні консультації», – йдеться в пресрелізі.
На зустрічі також були розглянуті актуальні питання торговельно-економічної взаємодії Росії і Німеччини. Співпраця в сфері енергетики при цьому більшою мірою кримінальна стратегічного партнерства і є стрижневим у взаємодії Росії з Євросоюзом, підкреслив Олександр Новак під час зустрічі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2» і як його застосування може відбитися на українцях.
До слова, Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.
Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».