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    Німеччина та Росія обговорили транзит газу через Україну після 2024 року

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    Росія і Німеччина обговорили використання української ГТС - Німеччина та Росія обговорили транзит газу через Україну після 2024 року
    Росія і Німеччина обговорили використання української ГТС
    Фото: facebook comcity

    Німеччина та Росія домовилися продовжити відповідні консультації

    Росія та Німеччина обговорили можливість транзиту газу через Україну після 2024 року. Сторони домовилися продовжити консультації з цього питання. Про це повідомляє пресслужба уряду РФ.

    Зазначається, що тему використання української газотранспортної системи (ГТС) після 2024 року обговорили віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе.

    «У ході зустрічі обговорювалася можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити відповідні консультації», – йдеться в пресрелізі.

    На зустрічі також були розглянуті актуальні питання торговельно-економічної взаємодії Росії і Німеччини. Співпраця в сфері енергетики при цьому більшою мірою кримінальна стратегічного партнерства і є стрижневим у взаємодії Росії з Євросоюзом, підкреслив Олександр Новак під час зустрічі.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2» і як його застосування може відбитися на українцях.

    До слова, Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

    Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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    Теги: Росія газ Німеччина транзит ГТС
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    Німеччина та Росія обговорили транзит газу через Україну після 2024 року