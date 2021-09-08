Німеччина та Росія домовилися продовжити відповідні консультації

Росія та Німеччина обговорили можливість транзиту газу через Україну після 2024 року. Сторони домовилися продовжити консультації з цього питання. Про це повідомляє пресслужба уряду РФ.

Зазначається, що тему використання української газотранспортної системи (ГТС) після 2024 року обговорили віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе.

«У ході зустрічі обговорювалася можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити відповідні консультації», – йдеться в пресрелізі.

На зустрічі також були розглянуті актуальні питання торговельно-економічної взаємодії Росії і Німеччини. Співпраця в сфері енергетики при цьому більшою мірою кримінальна стратегічного партнерства і є стрижневим у взаємодії Росії з Євросоюзом, підкреслив Олександр Новак під час зустрічі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2» і як його застосування може відбитися на українцях.

До слова, Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

Читайте також: