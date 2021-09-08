«Дружба на танках не будується». МЗС прокоментував чергову істерику Росії

Дипломат упевнений, що у Києві знайдеться місце для іншого монумента, який зафіксує покаяння Росії

Реакція МЗС РФ на демонтаж пам’ятного знаку про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування. Поборники історичних зв‘язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується. Про це «Главкому» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

«Розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися із скаліченими долями, сотні тисяч вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях. Пам’ятний знак, встановлений в 2001 році, не відображає реалії сьогодення», – наголосив дипломат.

Ніколенко упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: «зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю». Він наголосив, що виправляти історичні помилки ніколи не пізно.

6 вересня в Києві демонтували пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви, що знаходився в сквері на вулиці Маршала Якубовського. Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якої знаходиться об'єкт, виконало рішення Київради від 8 липня 2021 року про демонтаж пам'ятного знаку. Зараз пам'ятник зберігається в Голосіївській РДА і повинен стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

Російські пропагандисти і політики влаштували нову істерику через демонтаж пам'ятного знаку на честь дружби Києва і Москви в столиці України.

Нагадаємо також, у Києві відкрито оновлену Залу пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.

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