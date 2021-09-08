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    Думки вголос

    Лукашенко доводить, що мирний протест без розколу еліт не працює

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Лукашенко мстить білоруській опозиції - Лукашенко доводить, що мирний протест без розколу еліт не працює
    Лукашенко мстить білоруській опозиції

    Білоруські еліти монолітні, а російські – ні

    Мовою оригіналу

    10 и 11 лет колонии для Марии Колесниковой и Максима Знака. Лукашенко мстит. И одновременно доказывает, что в диктатурах мирный протест без раскола элит не работает, что бы там ни писали в умных книгах и сколько бы ботинок ни снимали перед лавочками.

    Это горько, но это так.

    Горько не только потому, что перемены в наших странах откладываются из-за вцепившихся во власть зубами диктаторов. Не только из-за сломанных судеб. Но еще и потому, что протест не мирный, а вооруженный, классическое восстание, организовывать будут не Навальный, Соболь или Гудков, а Стрелков или Гиркин.

    Те люди, кто готов создавать подпольные общества, запасать оружие, а потом брать почту, телефон и интернет, хотят вовсе не честных выборов и парламентской республики.

    Эта история про «отнять и поделить» (между собой). Собственно, Донбасс, что далеко ходить.

    Мне часто пишут – и, уверен, напишут и сейчас – вот, вы начали понимать. Да нет, я все понимаю давно и прекрасно, просто вооруженное восстание способны организовать те, кто приемлет насилие, и это всегда ведёт только к большой крови и многим годам разрухи.

    Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России – нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко
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    Лукашенко доводить, що мирний протест без розколу еліт не працює