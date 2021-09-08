Лукашенко доводить, що мирний протест без розколу еліт не працює

Білоруські еліти монолітні, а російські – ні

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10 и 11 лет колонии для Марии Колесниковой и Максима Знака. Лукашенко мстит. И одновременно доказывает, что в диктатурах мирный протест без раскола элит не работает, что бы там ни писали в умных книгах и сколько бы ботинок ни снимали перед лавочками.

Это горько, но это так.

Горько не только потому, что перемены в наших странах откладываются из-за вцепившихся во власть зубами диктаторов. Не только из-за сломанных судеб. Но еще и потому, что протест не мирный, а вооруженный, классическое восстание, организовывать будут не Навальный, Соболь или Гудков, а Стрелков или Гиркин.

Те люди, кто готов создавать подпольные общества, запасать оружие, а потом брать почту, телефон и интернет, хотят вовсе не честных выборов и парламентской республики.

Эта история про «отнять и поделить» (между собой). Собственно, Донбасс, что далеко ходить.

Мне часто пишут – и, уверен, напишут и сейчас – вот, вы начали понимать. Да нет, я все понимаю давно и прекрасно, просто вооруженное восстание способны организовать те, кто приемлет насилие, и это всегда ведёт только к большой крови и многим годам разрухи.

Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России – нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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