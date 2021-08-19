Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою

Запуск Nord Stream – 2 несе загрозу для України та ЄС

Укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

За його словами, запуск газопроводу несе загрозу не лише Україні, але і всім країнам Європейського союзу. Зеленський наголосив, що весь світ усвідомить згубність транзиту газу «Північним потоком – 2», що призведе до гострого дефіциту газу в Україні через завищені ціни.

Говорячи про негативні наслідки для бюджету України, Зеленський порівняв запуск газопроводу з поганою кінцівкою фільму.

«Це знаєте, як погане кіно. Nord Stream – 2, друга частина. Ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимося це кіно і віримо, що воно якось по-іншому закінчиться. А воно не закінчується по-іншому, тому що це кіно, його вже зняли», – сказав президент, натякаючи на невигідні положення німецько-американської угоди.

Зеленський додав, що Україні потрібні більш ґрунтовні гарантії в питанні газового транзиту, і він неодмінно підніме цю тему на зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

Нагадаємо, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

Також 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку – 2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».

Крім того, Андрій Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

До слова, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік – 2».

Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.