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    Німецьке ЗМІ назвало сім перешкод для «Північного потоку – 2»

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    Газопровід має противників у світі - Німецьке ЗМІ назвало сім перешкод для «Північного потоку – 2»
    Газопровід має противників у світі
    Фото з відкритих джерел

    Видання Handelsblatt назвало, чому «Північний потік – 2» може не запрацювати

    Німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік-2».

    Перша, найбільш серйозна перешкода – газова директива ЄС, яку посилили два роки тому цілеспрямовано для того, щоб ускладнити реалізацію проєкту. Єврокомісія може не затвердити проєкт як необхідний для інтересів ЄС або відмовити «Газпрому» в праві бути його оператором.

    Друга, третя і четверта перешкоди відносяться до внутрішньої європейської політики: це позиція Польщі і країн Прибалтики, які не хочуть посилення Росії, насторожене ставлення до проєкту в Європарламенті і німецької партії «Зелені», яка послідовно виступає проти нього.

    П'ятою перешкодою автор Handelsblatt назвав Амоса Хохштейна, американського дипломата, відповідального за енергетичну безпеку. Він відомий як противник російського газопроводу, і його призначення означає, що США готові продовжувати впливати на цю ситуацію.

    Шоста і сьома причина мають пряме відношення до екологічної політики: мова йде про позови екологічних організацій Німеччини проти будівництва газопроводу і про те, що проєкт суперечить кліматичній політиці ЄС – через 30 років європейці хочуть відмовитися від викопного палива.

    Однак уточнюється, що «Північний потік-2» можна переробити для транспортування водню замість природного газу.

    Нагадаємо, раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку-2».

    Також Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

    Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

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    Теги: Єврокомісія партії Північний потік-2
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    Німецьке ЗМІ назвало сім перешкод для «Північного потоку – 2»