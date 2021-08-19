Німецьке ЗМІ назвало сім перешкод для «Північного потоку – 2»

Видання Handelsblatt назвало, чому «Північний потік – 2» може не запрацювати

Німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік-2».

Перша, найбільш серйозна перешкода – газова директива ЄС, яку посилили два роки тому цілеспрямовано для того, щоб ускладнити реалізацію проєкту. Єврокомісія може не затвердити проєкт як необхідний для інтересів ЄС або відмовити «Газпрому» в праві бути його оператором.

Друга, третя і четверта перешкоди відносяться до внутрішньої європейської політики: це позиція Польщі і країн Прибалтики, які не хочуть посилення Росії, насторожене ставлення до проєкту в Європарламенті і німецької партії «Зелені», яка послідовно виступає проти нього.

П'ятою перешкодою автор Handelsblatt назвав Амоса Хохштейна, американського дипломата, відповідального за енергетичну безпеку. Він відомий як противник російського газопроводу, і його призначення означає, що США готові продовжувати впливати на цю ситуацію.

Шоста і сьома причина мають пряме відношення до екологічної політики: мова йде про позови екологічних організацій Німеччини проти будівництва газопроводу і про те, що проєкт суперечить кліматичній політиці ЄС – через 30 років європейці хочуть відмовитися від викопного палива.

Однак уточнюється, що «Північний потік-2» можна переробити для транспортування водню замість природного газу.

Нагадаємо, раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку-2».

Також Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

Нагадаємо, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

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