ЗМІ дізналися, коли Росія почне постачати газ по «Північному потоку – 2»

Згідно з інформацією Bloomberg, «Газпром» планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня

6 вересня оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі

Російський «Газпром» вже з 1 жовтня може розпочати постачання газу через «Північний потік – 2». Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Відзначимо, що 6 вересня оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі. Тепер необхідно лише провести пусконалагоджувальні роботи.

Згідно з інформацією Bloomberg, «Газпром» планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня.

До слова, в Україну їде спецпосланець США щодо «Північного потоку – 2».

Раніше 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік – 2» добудують через кілька днів, після чого трубопровід почне працювати. Точні терміни запуску Лавров не назвав.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США.

Водночас на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. Разом з тим німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.