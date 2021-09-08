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    ЗМІ дізналися, коли Росія почне постачати газ по «Північному потоку – 2»

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    Згідно з інформацією Bloomberg, &laquo;Газпром&raquo; планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня - ЗМІ дізналися, коли Росія почне постачати газ по «Північному потоку – 2»
    Згідно з інформацією Bloomberg, «Газпром» планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня
    Фото: rg.ru

    6 вересня оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі

    Російський «Газпром» вже з 1 жовтня може розпочати постачання газу через «Північний потік – 2». Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

    Відзначимо, що 6 вересня оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі. Тепер необхідно лише провести пусконалагоджувальні роботи.

    Згідно з інформацією Bloomberg, «Газпром» планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня.

    До слова, в Україну їде спецпосланець США щодо «Північного потоку – 2».

    Раніше 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік – 2» добудують через кілька днів, після чого трубопровід почне працювати. Точні терміни запуску Лавров не назвав.

    Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США.

    Водночас на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

    Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. Разом з тим німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

    Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.

    Теги: Росія енергетика газ Газпром Північний потік-2
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    ЗМІ дізналися, коли Росія почне постачати газ по «Північному потоку – 2»