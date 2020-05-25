Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників
До Німеччини вже прибули понад 30 тисяч сезонних робітників з інших країн
Дозвіл на в'їзд сезонних робітників мав діяти до кінця травня
Німецький уряд погодив продовження терміну для в'їзду в Німеччину сезонних робітників. Термін було продовжено до 15 червня.
Про це повідомляє DW з посиланням на заяву німецького міністерства сільського господарства.
Зазначається, що дозвіл на в'їзд сезонних робітників мав діяти до кінця травня.
Умови для в'їзду, зокрема максимальний контингент у 80 тисяч робітників та наявність дозволу на роботу, зберігаються.
До Німеччини вже прибули понад 30 тисяч сезонних робітників з інших країн.
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