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    Економіка та фінанси

    Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників

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    До Німеччини вже прибули понад 30 тисяч сезонних робітників з інших країн - Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників
    До Німеччини вже прибули понад 30 тисяч сезонних робітників з інших країн

    Дозвіл на в'їзд сезонних робітників мав діяти до кінця травня

    Німецький уряд погодив продовження терміну для в'їзду в Німеччину сезонних робітників. Термін було продовжено до 15 червня.

    Про це повідомляє DW з посиланням на заяву німецького міністерства сільського господарства.

    Зазначається, що дозвіл на в'їзд сезонних робітників мав діяти до кінця травня.

    Умови для в'їзду, зокрема максимальний контингент у 80 тисяч робітників та наявність дозволу на роботу, зберігаються.

    До Німеччини вже прибули понад 30 тисяч сезонних робітників з інших країн.

    Раніше повідомлялося, що Польща послаблює карантин заради сезонних робітників з України.

    Також в Естонії фермери просять повернути українських заробітчан.

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