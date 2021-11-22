Німецька преса позитивно оцінила старт «Великої приватизації» та продаж «Більшовика» – ЗМІ

Вартість «Більшовика» склала 1,429 млрд грн (при стартовій ціні 1,39 млрд грн)

Приватизація колишнього заводу «Більшовик» викликала резонанс в європейських ЗМІ, зокрема – у німецькій пресі, інформує dsnews.ua.

Інформаційний журнал Focus, який входить до трійки найпопулярніших щотижневих суспільно-політичних видань Німеччини разом з Der Spiegel та Stern, видання Münster-Journal, Süddeutsche Zeitung та низка інших відреагували на продаж Першого київського машинобудівного заводу приватним інвесторам.

Німецькі ЗМІ звернули увагу на те, що в Україні стартувала програма президента України Володимира Зеленського «Велика приватизація», в межах якої планується продати з аукціону понад три тисячі державних підприємств, які є збитковими пережитками радянської епохи. Об'єкти цікаві європейським інвесторам в першу чергу через розміри земельних ділянок та розташування в центрах великих міст України.

За останні декілька місяців в межах програми було реалізовано три промислові території на загальну суму близько €100 млн. Сума угоди з приватизації заводу «Більшовик» склала €50 млн. Європейські журналісти відзначили, що підприємство було придбане консорціумом українських інвесторів, який раніше реалізував декілька масштабних девелоперських проєктів, в тому числі – український аналог «Кремнієвої долини».

Як зазначають німецькі видання, наразі український уряд розраховує на залучення інвесторів з Німеччини та Швейцарії, які готові вкладати в нерухомість та розвивати її. Для іноземних інвесторів привабливою є відносно невисока, порівняно з європейською, вартість об'єктів, а також потенціал українського ринку, який демонструє одні з найшвидших темпів росту в Європі.

За словами директора Європейської бізнес асоціації (EBA) Анни Дерев'янко, німецькі та швейцарські інвестори стануть стимулом для розвитку підприємництва в країні та створять імпульс для нових підприємств та об'єктів нерухомості у престижних районах.

Нагадаємо, аукціон із продажу ПКМЗ відбувся 27 жовтня. Вартість активу склала 1,429 млрд грн (при стартовій ціні 1,39 млрд грн). Переможцем торгів стало ТОВ «Дженерал Комерс». До консорціуму покупців увійшли Олексій Баранов, власник компанії А Девелопмент, і компанія UDP під управлінням Андрія Іванова.