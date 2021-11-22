В Україні потяги курсуватимуть за новим графіком: вже можна придбати квитки

«Укрзалізниця» ввела у графік на 2022 рік 19 нових поїздів та прискорила 49 пар потягів

Компанія «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року, повідомляє пресслужба відомства.

У новому графіку запустять19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені.

«Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках», – кажуть у компанії.

Серед найбільш прискорених поїздів наступні: №13/14 Київ–Солотвино – з Києва буде діставатися швидше на 3:16 години і на 2:20 години зворотно; №77/78 Харків–Маріуполь – з Харкова буде діставатися на 2:05 години швидше і на 3:29 години зворотно; №84/83 Київ–Маріуполь – з Києва буде діставатися на 2:13 години швидше і на 1:24 годину швидше зворотно.

№108/107 Одеса–Ужгород – з Одеси буде діставатися на 1:15 швидше і на 1:29 зворотно; №145/146 Київ–Ізмаїл – з Києва буде діставатися швидше на 0:49 і на 1:02 зворотно.

«Також з'явилося сім рейсів до лижного курорту Буковель: №5/6 Маріуполь–Рахів; №15/16 Харків–Рахів; №55/56 Київ–Рахів; №95/96 Київ–Рахів; №25/26 Одеса–Рахів; №125/126 Миколаїв–Рахів; №130/129 Кременчук–Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава–Ворохта)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд №5/6 сполученням Маріуполь–Рахів став новим найдовшим поїздом країни і долатиме на своєму шляху 1806 км.

У компанії додають, що він дає можливість жителям Маріуполя дістатися Львова за 21 годину замість 29, як було в альтернативному маршруті.

«Квитки на ці та інші потяги вже можна придбати в касах вокзалів, на сайті booking.uz.gov.ua та в чат-боті Укрзалізниці у Viber та Telegram», – зазначили в компанії.