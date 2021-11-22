Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)

Вітер валив дерева у парках і скверах столиці

Прибирання територій після негоди триває

Минулі вихідні у столиці виявилися вітряними. Пориви вітру сягали 15-20 м/с. До аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання «Київзеленбуд», яка працює у цілодобовому режимі, надійшло 60 дзвінків від містян щодо повалених та зламаних дерев. Про це повідомляє пресслужба КО «Київзеленбуд».

Районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень також виявили на своїх балансових територіях понад 120 пошкоджених дерева (повалені, зламані та з обламаним гіллям).

Найбільше постраждав Святошинський район: 11 повалених дерев та 57 зі зламаним гіллям.

Прибирання територій після негоди триває. Наразі комунальники розкряжовують повалені та зламані дерева, великі гілки, прибирають території.

У разі падіння чи пошкодження дерева киянам слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18.

Як повідомлялося, в Києві під час пориву вітру дерево придушило 35-річну жінку. Вона померла вдома.

Укргідрометцентр попереджав киян про пориви вітру 15-20 м/с 20-21 листопада. Було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

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