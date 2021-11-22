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    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)

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    Вітер валив дерева у парках і скверах столиці - Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Вітер валив дерева у парках і скверах столиці
    фото: glavcom.ua

    Прибирання територій після негоди триває

    Минулі вихідні у столиці виявилися вітряними. Пориви вітру сягали 15-20 м/с. До аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання «Київзеленбуд», яка працює у цілодобовому режимі, надійшло 60 дзвінків від містян щодо повалених та зламаних дерев. Про це повідомляє пресслужба КО «Київзеленбуд».

    Районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень також виявили на своїх балансових територіях понад 120 пошкоджених дерева (повалені, зламані та з обламаним гіллям).

    Найбільше постраждав Святошинський район: 11 повалених дерев та 57 зі зламаним гіллям.

    Прибирання територій після негоди триває. Наразі комунальники розкряжовують повалені та зламані дерева, великі гілки, прибирають території.

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    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)
    фото: КО «Київзеленбуд»

    У разі падіння чи пошкодження дерева киянам слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18.

    Як повідомлялося, в Києві під час пориву вітру дерево придушило 35-річну жінку. Вона померла вдома.

    Укргідрометцентр попереджав киян про пориви вітру 15-20 м/с 20-21 листопада. Було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

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    Теги: Київ Київзеленбуд вітер
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    Київ оговтується після штормового вітру: повалено та зламано майже 200 дерев (фото)