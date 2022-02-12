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    Економіка та фінанси

    «Нова пошта» дарує знижку 21% на честь свого дня народження

    13 лютого 2022 року,&nbsp;&laquo;Нова пошта&raquo; відзначатиме День народження - «Нова пошта» дарує знижку 21% на честь свого дня народження
    13 лютого 2022 року, «Нова пошта» відзначатиме День народження
    фото з відкритих джерел

    13 лютого можна відправити необмежену кількість посилок зі знижкою 21%

    У неділю, 13 лютого, «Нова пошта» відзначатиме день народження. Компанії виповнюється 21 рік. У цей день лідер експрес-доставки анонсував проведення всеукраїнської акції. Про це повідомляє пресслужба пошти.

    За її умовами, у цей день можна відправити необмежену кількість посилок зі знижкою 21%, повідомила пресслужба компанії.

    Варто зазначити, що ці умови поширюються на всіх споживачів — як фізичних осіб, так і бізнес-клієнтів. При цьому бізнес-клієнтам знижка у 21% надається додатково до вже існуючих.

    Що ще треба знати:

    • Відправляйте посилку у неділю 13 лютого.
    • Отримуйте 21% знижки на ціну доставки.
    • Спеціальна пропозиція діє на доставку посилок та вантажів будь-якої ваги та у будь-яку точку України.
    • Знижка формується автоматично під час заповнення накладної.
    • Обмежень на кількість відправлень немає.
    • Знижка поширюється на доставку будь-якої кількості посилок та вантажу.
    • Знижка не поширюється на додаткові послуги.

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    Теги: Нова пошта послуги пошта
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    «Нова пошта» дарує знижку 21% на честь свого дня народження