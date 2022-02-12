«Нова пошта» дарує знижку 21% на честь свого дня народження

13 лютого можна відправити необмежену кількість посилок зі знижкою 21%

У неділю, 13 лютого, «Нова пошта» відзначатиме день народження. Компанії виповнюється 21 рік. У цей день лідер експрес-доставки анонсував проведення всеукраїнської акції. Про це повідомляє пресслужба пошти.

За її умовами, у цей день можна відправити необмежену кількість посилок зі знижкою 21%, повідомила пресслужба компанії.

Варто зазначити, що ці умови поширюються на всіх споживачів — як фізичних осіб, так і бізнес-клієнтів. При цьому бізнес-клієнтам знижка у 21% надається додатково до вже існуючих.

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