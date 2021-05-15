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    Як знайти людей і групи поблизу за допомогою Telegram

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    Як знайти людей поруч за допомогою Telegram - Як знайти людей і групи поблизу за допомогою Telegram
    Як знайти людей поруч за допомогою Telegram
    Фото з відкритих джерел

    Далеко не всі знають, що за допомогою Telegram можна знайти людей, які знаходяться поруч з вами

    Один з найпопулярніших додатків в світі – Telegram – має цікаву функцією: він дозволяє знаходити людей, які знаходяться поруч з користувачем, а також групи, створені для цього району.

    Опція буде корисна тим, хто хоче познайомитися з людьми, хто живе неподалік. Також з її допомогою можна знайти локальний чат свого житлового комплексу або округу.

    Функцію «Люди поруч» зручно використовувати не тільки вдома, а й на вулиці і в громадському транспорті. Наприклад, якщо вам сподобалася дівчина за сусіднім столиком в кафе - перевірте телеграм. Можливо, її контакт відобразяться в списку людей поблизу. Номер телефону знайденої людини при цьому буде приховано.

    Важливо відзначити, що телеграм видає список не всіх людей, які є навколо вас. Для роботи функції «Люди поруч» необхідно, щоб людина сама дозволила відображати його в даному списку.

    Також на його смартфоні повинна бути включена служба позиціонування (GPS).

    Як знайти людей навколо в Telegram

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    Відкрийте додаток Telegram і перейдіть до розділу контактів. Виберіть пункт «Люди поруч». Програма запропонує дозволити доступ до геопозіціі для роботи функції. Натисніть «включити» і активуйте GPS.

    Далі загрузить список людей, які знаходяться поблизу. У ньому буде зазначений нік людини, мініатюра з його аватаром і приблизну відстань від вас в метрах.

    Щоб сусіди теж могли вас бачити, натисніть «Показувати мене тут». Ви можете відключити цю функцію в будь-який час.

    Якщо не відкривати повний список ( «Показувати більше»), а проскролити вкінець сторінки - відобразиться список локальних груп для вашого району.

    Теги: Telegram
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