«Укрзалізниця» із порушенням продає електронні квитки – Держпродспоживслужба

До споживача не доводиться інформація про ціну, включно з платою за доставку та умовою оплати

За результатами планової перевірки акціонерного товариства «Українська залізниця» встановлено, що під час придбання «Електронного Проїзного Документа» через сайт підприємства: booking.uz.gov.ua, до споживача не доводиться інформація про ціну, включно з платою за доставку та умовою оплати. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Зокрема, йдеться про відсутність інформації про:

вартість постільної білизни;

вартість напоїв за категоріями вагонів (люкс, купе, плацкарт, сидячі першого класу, сидячі другого класу).

Крім того, не доводиться необхідна доступна, достовірна та своєчасна інформація про продукцію, що забезпечує можливість свідомого та компетентного вибору, що порушує п. 3 ч. 2 ст. 13 та п. 6, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів».

Фахівці Головного управління видали Припис про усунення порушень вимог законодавства Товариству.

Наразі вирішується питання, щодо притягнення Товариства до адміністративно-господарської відповідальності відповідно до п. 7 ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів».

Також фахівці Держпродспоживслужби надіслали запит до Державної податкової інспекції стосовно вартості реалізованих проїзних документів (квитків) Товариства. Це потрібно для розрахунку штрафних санкцій у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, відповідно до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів» із метою об’єктивного прийняття рішення.

Нагадаємо, заступник голови Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко під час прямого ефіру на одному з телеканалів не зміг відповісти на запитання глядачів: «Навіщо залізничники б'ють по колесах молотком на зупинках?»



