Експерти розповіли, чому спілкування в Telegram може бути небезпечним

Декілька причин, які можуть призвести до крадіжки ваших особистих даних в Telegram

Telegram є одним з найпопулярніших сервісів серед українських користувачів. Світова ж аудиторія месенджера складає 500 мільйонів користувачів. Однак експерти кажуть, що це не найбезпечніший ресурс для спілкування.

Чому? Справа в тому, що дані користувачів в «Телеграмі» не до кінця захищені. Експерти видання VICE Germany назвали декілька причин, чому варто вибрати інший ресурс для спілкування.

Особливості шифрування повідомлень

Зазвичай месенджери використовують наскрізне шифрування повідомлень. Це означає, що дані при передачі є зашифрованими. Тобто зміст повідомлення бачить тільки відправник і одержувач. Інші люди, які можуть перехопити дані, не отримають зміст.

У Telegram кажуть, що використовують це шифрування, однак воно працює тільки якщо активована опція «секретний чат», про яку знають далеко не всі. І не користуються нею.

Telegram збирає особисту інформацію

Telegram запрошує додатковий доступ до списку контактів. Додаток копіює і зберігає кожен контакт. Це використовують, наприклад, для того, щоб повідомити користувачам, що хтось із контактів починає користуватися Telegram. Також месенджер збирає дані про IP-адресу і тип пристрою.

Це можна використовувати для відстеження окремих користувачів і навіть їх переміщень.

Telegram не модерує зміст

У месенджері знаходять «притулок» чимало екстремістських груп і прихильників теорії змови. У Facebook, Instagram і YouTube дуже строгі вимоги по контенту, тому всі вони переходять в Telegram, де немає такої жорсткої модерації.

Telegram не контактує з користувачами

Telegram не відповідає на питання користувачів і ЗМІ. Журналісти неодноразово намагалися контактувати з розробниками. Але все безуспішно.