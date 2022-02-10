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    Українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду

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    Борги українців за комуналку склали 81,3 млрд гривень - Українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду
    Борги українців за комуналку склали 81,3 млрд гривень
    фото з відкритих джерел

    Найбільше українці заборгували за газ і опалення

    Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросли на 8,7 млрд гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

    Станом на кінець 2021 року борги склали 81,3 млрд гривень.

    За даними статистичного відомства, станом на 31 грудня борги українців склали:

    • За постачання та розподіл природного газу - 33,8 млрд гривень,
    • За постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд гривень,
    • За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд гривень,
    • За управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд гривень,
    • За поводження з побутовими відходами - 1,3 млрд гривень,
    • За постачання та розподіл електричної енергії - 7,7 млрд гривень.

    Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за 2021 рік склали 222,7 млрд гривень. Це на 29,6% (на 50,9 млрд гривень) більше, ніж у 2020 році (171,8 млрд гривень).

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    Теги: мова водопостачання послуги
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    Українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду