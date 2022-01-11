Нові штрафи за збирання ягід і грибів: юристи пояснили деталі

Любителі збирати гриби та ягоди можуть не хвилюватися за нові штрафи

Штраф за знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців може досягати 273389 грн

Після прийняття урядом нової редакції постанови «Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд», у суспільстві одразу почали ширитися чутки, що за збирання грибів та ягід доведеться платити штрафи. Утім ці страхи не відповідають дійсності, адже документ не встановлює жодних нових обмежень чи заборон, які раніше не діяли. Про це повідомляється у спільноті «Адвокат права» в Telegram.

Тому любителі збирати гриби та ягоди, можуть не хвилюватися.

«Щодо використання природних ресурсів, документи не вводить нових режимів охорони територій та не визначає, які зони можна відвідувати, а які ні. У постанові лише встановлюється новий порядок обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду. А саме, переглядаються такси, що діяли до цього з 2013 року. Обмеження стосуються території суворого заповідання, де забороняється збирати гриби, зривати рослини чи проводити будь-які інші дії. Вони визначені проєктами організації територій відповідних установ природно-заповідного фонду. Такі зони створюються спеціально для збереження червонокнижних тварин і рослин», – йдеться у повідомленні.

Збирати гриби та ягоди для власних потреб у межах національних природних парків та біосферних заповідників можна і надалі. Якщо ж ви маєте намір заготовляти дикороси промислово, то у цьому разі необхідно буде отримати відповідний дозвіл, як було й раніше.

Розмір такси:

за кожне дерево, зрубане або пошкоджене до ступеня припинення росту, – від 227 до 18827 грн;

за кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту, – від 75 до 5272 грн;

за знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців може досягати 273389 грн;

знищення або пошкодження газонів та квітників – від 91 до 320 грн;

за самовільну заготівлю сіна або випасання худоби – від 251 до 50122 грн;

за незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, другорядних лісових матеріалів – від 30 до 7595 грн;

за незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження або знищення їх жител та споруд, місць перебування і розмноження максимальний розмір такси досягає 55230 грн;

за пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об’єктів розмір шкоди обраховується виходячи із розміру такс – від 22 грн до 3204762 (за збирання торфу);

за шкоду, заподіяну проїздом транспорту, прольотом та посадкою літальних апаратів – до 28775 грн;

за самовільне зайняття земельних ділянок, невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту, забруднення та засмічення їх територій – від 44 грн за покинуту пляшку;

за знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків – до 16547 грн;

за нищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і протиерозійних систем, доріг та інших об’єктів – до 6531 грн.

Як раніше повідомлялося, Кабмін збільшив розмір штрафів за заподіяну шкоду природно-заповідному фонду.

Тим часом, Верховна Рада може відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.

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